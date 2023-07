DJ MÄRKTE EUROPA/Aktienkurse steigen weiter - BASF-Warnung verpufft

FRANKFURT (Dow Jones)--Nach dem kräftigen Kursanstieg vom Vortag sind Europas Börsen am Donnerstag mit kleinen Aufschlägen gestartet. Die Stimmung ist insgesamt gut. Für Zinszuversicht sorgt neben dem deutlicheren Rückgang der US-Kerninflation im Juni auf 4,8 Prozent auch das am Mittwochabend vorgelegte "Beige Book" der US-Notenbank. In dem Wirtschaftsbericht ist von insgesamt in einem bescheidenen Tempo gestiegenen Preisen, teils auch verlangsamt steigenden Preisen die Rede.

Der DAX gewinnt 0,2 Prozent auf 16.059 Punkte, für den Euro-Stoxx-50 geht es um 0,3 Prozent auf 4.375 nach oben. Die Anleihekurse ziehen weiter deutlich an, die Marktzinsen sinken also. Der Euro hält sich auf dem kräftig auf deutlich über 1,11 Dollar erhöhten Niveau. Er kostet 1,1145 Dollar, so viel wie zuletzt im März 2022. Hintergrund für die jüngste Schwäche des Dollar und die weltweit sinkenden Marktzinsen sind die sich mehrenden Signale, dass das Zinshoch in den USA fast erreicht sein könnte.

Eine ungünstige Nachricht kommt aus China. Dort sind die Exporte im Juni stärker als erwartet um 12,4 Prozent gefallen. Auch die Importe sanken stärker als gedacht. Die Daten dürften andererseits aber die Spekulation auf geldpolitische Lockerungen und Wirtschaftsstimuli noch befeuern.

Die Konjunkturdaten am Donnerstag dürften nach den US-Inflationsdaten in den Hintergrund rücken. Am Nachmittag stehen unter anderem die US-Erzeugerpreise an.

BASF-Gewinnwarnung überrascht kaum

Am Aktienmarkt liegt der Stoxx-Subindex der Technikaktien an der Spitze, er gewinnt 1,1 Prozent. Technikaktien gelten im Hinblick auf ihre Bewertungen als besonders zinsreagibel. Knapp im Minus liegen die Indizes der Banken und der Versicherer. Sie leiden unter den sinkenden Zinsen, weil ein höheres Zinsniveau den Banken ein lukrativeres Kreditgeschäft verspricht und Versicherern attraktivere Anlagemöglichkeiten.

Vergleichsweise gelassen reagiert der Markt auf die Gewinnwarnung von BASF. Nach anfänglich größeren Einbußen verliert die Aktie nur noch 0,8 Prozent, wurde aber auch schon knapp im Plus gesehen. Nach zahlreichen Warnungen aus dem Sektor, unter anderem von Lanxess (+1,2%) und Covestro (+0,4%), habe man auch bei BASF damit gerechnet, heißt es. Der Chemieries sieht den Umsatz für das Gesamtjahr nur noch bei 73 bis 76 (zuvor: 84 bis 87) Milliarden Euro und das EBIT zwischen 4,0 und 4,4 (4,8 bis 5,4) Milliarden. Die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal seien derweil "in line" mit dem Marktkonsens ausgefallen, heißt es im Handel.

Südzucker verlieren 0,6 Prozent nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal. Fielmann zeigen sich nach dem Zahlenausweis 1,3 Prozent im Minus. Sehr gut sei der deutliche Margenanstieg dank Kostensenkungen, so Börsianer. Allerdings hat die Optikerkette den Jahresausblick nur bestätigt.

Aktienindex zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 4.374,74 +0,3% 14,28 +15,3% Stoxx-50 3.951,42 +0,4% 15,92 +8,2% DAX 16.059,07 +0,2% 36,07 +15,3% MDAX 28.002,79 +0,2% 50,97 +11,5% TecDAX 3.210,98 +1,0% 30,47 +9,9% SDAX 13.595,32 +0,3% 46,07 +14,0% FTSE 7.435,56 +0,3% 19,45 -0,5% CAC 7.358,49 +0,3% 25,48 +13,7% Rentenmarkt zuletzt absolut +/- YTD Dt. Zehnjahresrendite 2,47 -0,07 -0,10 US-Zehnjahresrendite 3,82 -0,04 -0,06 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:46 Mi, 17:20 % YTD EUR/USD 1,1147 +0,2% 1,1144 1,1119 +4,1% EUR/JPY 154,28 +0,1% 154,32 153,91 +9,9% EUR/CHF 0,9631 -0,2% 0,9634 0,9662 -2,7% EUR/GBP 0,8562 -0,1% 0,8566 0,8559 -3,3% USD/JPY 138,39 -0,0% 138,44 138,42 +5,5% GBP/USD 1,3019 +0,2% 1,3011 1,2991 +7,6% USD/CNH (Offshore) 7,1672 +0,0% 7,1708 7,1695 +3,5% Bitcoin BTC/USD 30.372,13 +0,0% 30.344,32 30.709,36 +83,0% ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,82 75,75 +0,1% +0,07 -4,5% Brent/ICE 80,38 80,11 +0,3% +0,27 -3,4% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 26,61 26,64 -0,1% -0,03 -66,8% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.961,38 1.956,79 +0,2% +4,59 +7,5% Silber (Spot) 24,21 24,15 +0,3% +0,06 +1,0% Platin (Spot) 965,65 951,50 +1,5% +14,15 -9,6% Kupfer-Future 3,84 3,85 -0,2% -0,01 +0,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

