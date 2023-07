Köln (ots) -Am 30. Juli ist Weltpostkartentag. Bereits vor über 150 Jahren wurde die allererste Postkarte der Welt versendet. Mittlerweile werden für Urlaubsgrüße jedoch hauptsächlich digitale Messenger-Dienste genutzt, denn das Smartphone bietet unter anderem die Möglichkeit, persönliche Fotos aus dem Ferienort zu teilen. Allerdings: Das Erlebnis, eine Nachricht aus dem Urlaub "in der Hand zu halten", bleibt dabei auf der Strecke. Zum Glück lässt sich das Beste aus beiden Welten jetzt kombinieren - dank der Pixum App.Eine Postkarte im Briefkasten vorzufinden, ist heutzutage für die meisten schon eine echte Überraschung. Denn gerade, weil Messenger-Dienste zum Alltag gehören, zeugt eine Postkarte von besonderer Wertschätzung des Absenders.In der Pixum App lassen sich Fotos mit dem Smartphone im Handumdrehen in echte Postkarten zum Anfassen verwandeln und von überall auf der Welt verschicken.Passend zum Weltpostkartentag haben Pixum Kundinnen und Kunden jetzt die Möglichkeit, drei kostenlose Postkarten zu versenden. Eine schöne Gelegenheit, seine Fotos auf Reisen zu schicken, auch wenn man sich gerade selbst gar nicht im Urlaub befindet.Und so geht's: Foto auswählen, Postkarte in der App gestalten, Grußtext und Adresse hinzufügen und ab geht die Post!Die Pixum Postkarte gibt es in den Formaten "Klassik" (14,8 x 10,4 cm) und "XL" (21 x 10,5 cm). Alle Postkarten von Pixum werden zudem auf FSC®-zertifiziertem Papier gedruckt (FSC-C101851).Weitere Infos unter: pixum.de/postkarteÜber PixumPixum (https://www.pixum.de/) ist einer der führenden Online-Fotoservices in Deutschland und Europa. Neben dem besten Kundenservice und einem einfachen, inspirierenden Einkaufserlebnis, begeistert Pixum seine Kunden mit hochwertigen Markenprodukten wie dem Pixum Fotobuch, dem Pixum Wandbild oder dem Pixum Fotokalender. So hilft der Online-Fotoservice, allen Kunden ihre schönsten Foto-Momente zu bewahren, zu teilen und zu genießen.Pixum Kunden können ihre hochwertigen Fotoprodukte zu jeder Zeit und an jedem Ort gestalten und bestellen - mobil über die Pixum App, auf der Pixum Website oder über die kostenlose Pixum Fotowelt Software. Sowohl die Pixum Produktqualität als auch der Pixum Kundenservice wurden bereits vielfach ausgezeichnet, u.a. vom TÜV Rheinland und der Zeitschrift CHIP.Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen hat seinen Firmensitz in modernen und innovativen Räumlichkeiten in Köln und beschäftigt über 160 Mitarbeiter.Seit Ende 2014 wird mit der Marke artboxONE (artboxone.de) in einem eigenen Online-Shop kuratierte Kunst angeboten. Die vielfältigen Motive reichen von Typografie über Handlettering bis hin zu Street-Art und sind u.a. auf hochwertigen Wandbildern erhältlich.Pressekontakt:Ingo KreutzMobil: +49 (0) 152 56 762 632Isabel ReuterMobil: +49 (0) 151 46 222 912E-Mail: presse@pixum.compixum.de/presseOriginal-Content von: Pixum, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24663/5557209