Die Deutsche-Bank-Aktie hängt derzeit in einem Seitwärtstrend fest. Zuletzt haben pessimistische Analystenstimmen dem Papier - trotz eines insgesamt guten Gesamtmarkts - das Leben schwer gemacht (DER AKTIONÄR berichtete). Derweil will sich der Bankenprimus in einem wichtigen Segment neu aufstellen. Konkret soll das deutsche und internationale Privatkundengeschäft bei der größten deutschen Privatbank zusammengelegt werden. Der neue Privatkunden-Chef Claudio de Sanctis will seine Sparte zukünftig ...

Den vollständigen Artikel lesen ...