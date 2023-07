Mainz (ots) -Sarah lebt mit einem transplantierten Herzen - schon seit 15 Jahren. Vor sechs Jahren hat die "37°"-Autorin Heike Kruse Sarah schon einmal begleitet. Jetzt zeigt das ZDF eine Fortsetzung. Die "37°"-Reportage "Happy End auf Zeit - Sarah und ihr Spenderherz" ist am Dienstag, 18. Juli 2023, 22.15 Uhr, zu sehen und ab 08.00 Uhr fünf Jahre lang in der ZDFmediathek abrufbar. Der Film wird mit Untertiteln und Audiodeskription angeboten.Irgendwann, und der Zeitpunkt rückt näher, wird Sarah ein neues Herz brauchen. "Das sind alles Bonusjahre, und ich kann froh sein, dass ich am Leben bin", so Sarah. 2007, nach einer verschleppten Erkältung mit anschließender Herzmuskelentzündung, wurde ihr Herz schwer geschädigt. 2008 beginnt mit dem Spenderherz Sarahs zweites Leben.Die heute 33-Jährige verliebt sich neu, entdeckt das Campen für sich und arbeitet inzwischen als Mediengestalterin. Ein normales Leben - auf den ersten Blick. Sarah muss weiterhin Medikamente nehmen, die ihr Immunsystem herunterfahren, damit ihr Körper das transplantierte Organ nicht abstößt. Dadurch ist Sarah anfällig für Krankheiten. Sie erkrankt an Krebs - den sie besiegt. Herzrhythmusstörungen und ein Herzstillstand machen einen Herzschrittmacher notwendig.Nach allen Höhen und Tiefen hat Sarah eins fürs Leben gelernt: "Wenn Du irgendwas machen möchtest, mach es sofort. Man weiß halt nicht, ob es irgendwann zu spät ist", so Sarah.Auch der erste Teil, "37°: Sarah und ihr fremdes Herz" (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-sarah-und-ihr-fremdes-herz-100.html), ist in der ZDFmediathek abrufbar.PressekontaktBei Fragen zur "37°"-Reportage erreichen Sie Christina Betke, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-12717 oder per E-Mail unter betke.c@zdf.de und pressedesk@zdf.de.Die ZDF-Kommunikation erreichen Sie per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos zur "37°"-Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/37grad) (nach Login), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail an pressefoto@zdf.de.Weitere InformationenIm ZDF-Presseportal finden Sie ergänzend:die Pressemappe: 37 Grad (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/37-grad)den 37°-Film als Presse-Preview im Vorführraum (https://presseportal.zdf.de/vorfuehrraum/vorfuehrraum/37-happy-end-auf-zeit-sarah-und-ihr-spenderherz) (nach Login)"37°" in der ZDFmediathek (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad)"37°: Sarah und ihr fremdes Herz" (https://www.zdf.de/dokumentation/37-grad/37-sarah-und-ihr-fremdes-herz-100.html)Pressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei Twitter: https://twitter.com/ZDFpresse.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5557226