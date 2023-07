About you überrascht Anleger nach Post-Corona Schwäche mit starken Quartalszahlen

Werbung







Der Deutsche Online-Fashion-Store kann früher als erwartet seine Effizienz steigern und rückte in Q1 2023 wieder in die Gewinnzone.



Hamburg, 12.07.2023: About you, der deutsche Online-Modehändler, veröffentlichte die mit Spannung erwarteten Quartalszahlen des ersten Quartals 2023. Nach dem Boom während der Corona Pandemie, in der es für viele Konsumenten fast ausschließlich möglich war von Zuhause aus zu shoppen, wurde es vorerst ruhiger in der Online-Mode Branche, so auch für About you. Das Unternehmen schaffte es nun aber schneller als erwartet wieder in die Gewinnzone und konnte sich somit auch in den schwierigen Marktsituationen nach Corona beweisen. Durch effiziente Kostensenkungen, unter anderem in den Bereichen Marketing und Verwaltung, konnte ein bereinigtes EBITDA von 4,2 Mio EUR erzielt werden. Besonders stark legte ebenfalls der Free-Cash-Flow zu, welcher auf 10,9 Mio EUR gesteigert werden konnte. Zum Vergleich: Im Vorjahresquartal schrieb das Unternehmen mit einem Verlust von 28,8 Mio EUR tiefrote Zahlen. Die About You Aktie reagierte im heutigen Handel äußerst positiv mit einem Kurszuwachs von zeitweise rund 37%.











Quelle: HSBC