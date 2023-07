München (ots) -Die "Hofgeschichten" zeigen ein Leben, das vielen von uns unbekannt ist: die Welt von Bäuerinnen und Bauern. Sie erzählen von Menschen, die mit Leidenschaft in der Landwirtschaft arbeiten. Die nachts für ihre Tiere aufstehen und in den frühen Morgenstunden das Feld bestellen oder die Ernte einholen, immer im Einsatz für unsere Versorgung.Reporterteams von sechs Landesrundfunkanstalten besuchen zwölf Höfe in Ost und Süd, West und Nord, um dort das Leben in allen seinen Facetten einzufangen, den Hof-Alltag zwischen Kälbergeburt und Ernte-Marathon zu erzählen, die besonderen Herausforderungen und die reiche Tradition aufzuzeigen: nah am Menschen in den Regionen.In 17 Folgen zeigt die ARD den Alltag, die Sorgen, Freuden, Feste und das Zusammenleben auf dem Land. Die "Hofgeschichten" aus den unterschiedlichsten Regionen Deutschlands sind ein länderübergreifendes Fernsehprojekt der ARD - eine Produktion des BR, MDR, NDR, rbb, SWR und WDR und im Auftrag der ARD Degeto.Los geht's am Montag, 24. Juli 2023, um 16:10 Uhr mit dem Kennenlernen der Bäuerinnen und Bauern auf den Höfen in Oberbayern, Ostfriesland, der Magdeburger Börde, im Sauerland, im Spreewald und in der Ahreifel.Die ersten vier Folgen stehen im Vorführraum im Presseservice zur Ansicht bereit.Fotos über www.ardfoto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944 876, E-Mail: Agnes.Toellner@ard.deMONKENBUSCH Presse und PR für Film und Fernsehen,Helmut Monkenbusch, Tel: 040/8513469, mobil: 0151/644 23971,E-Mail: hm@monkenbusch.tvOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5557254