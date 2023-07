Fielmann hat heute Morgen die vorläufigen Q2/H1-Ergebnisse veröffentlicht, die eine gute Entwicklung für das gesamte erste Halbjahr aufzeigen, allerdings mit etwas weniger Dynamik in Q2 im Vergleich zu Q1. Dennoch sind 13% Umsatzwachstum im Jahresvergleich und ein sogar überproportionales Ergebniswachstum beeindruckend und übertrafen somit sowohl die Erwartungen von AlsterResearch, als auch des Konsens leicht. Das Unternehmen profitiert weiterhin von der Umsetzung seiner Omnichannel-Strategie und der internationalen Expansion, wie sie in der "Vision 2025" skizziert wurde. Für das Geschäftsjahr '23 bekräftigte das Management seinen Ausblick, den die Experten von AlsterResearch für zunehmend solide halten, da fast 50% ihrer EBITDA-Schätzung für das Geschäftsjahr '23 bereits verbucht sind. Die Analysten von AlsterResearch bekräftigen daher ihr BUY-Rating mit einem unveränderten Kursziel von EUR 60,00. Der endgültige H1'23-Bericht werde am 24. August erwartet. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Fielmann%20AG





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken