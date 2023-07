Nur eine Woche nach der Veröffentlichung der Q1-Zahlen meldete Südzucker, dass das Unternehmen auch für das zweite Quartal mit einem starken Ergebnis rechnet, das deutlich über dem des Vorjahresquartals liegen dürfte. Man könnte meinen, dass diese Informationen auch bei der vergangenen Berichterstattung in der Vorwoche hätten mitgeteilt werden können, doch zeigt dies auch, dass die Visibilität künftiger Erträge gering bleibt. Insbesondere der Krieg in der Ukraine hat die hohe Volatilität in den Zielmärkten der SZU verstärkt, was eine Prognose der künftigen Umsatz- und Ergebnisentwicklung erschwert. Das Management bekräftigte zudem seinen Ausblick für das Gesamtjahr, der weitgehend mit den Schätzungen von AlsterResearch übereinstimmt. Bei der aktuellen Bewertung bleiben die Analysten von AlsterResearch lieber an der Seitenlinie, weshalb sie ihr HOLD-Rating bei einem unveränderten Kursziel von EUR 19,00 beibehalten. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Suedzucker%20AG





