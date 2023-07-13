FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.07.2023 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES HUNTING TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 345 (325) PENCE - CITIGROUP CUTS COMPUTACENTER TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2350 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ASCENTIAL PRICE TARGET TO 230 (240) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ITV PRICE TARGET TO 100 (102) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1080 (1140) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 700 (600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RELX PRICE TARGET TO 2100 (2000) PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES WATCHES OF SWITZERLAND TO 'BUY' - PRICE TARGET 770 PENCE - JPMORGAN CUTS ITM POWER PRICE TARGET TO 180 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1148 (1159) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES ST JAMES'S PLACE ON 'NEGATIVE CATALYST WATCH' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 774 (707) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SENIOR PLC PRICE TARGET TO 185 (160) PENCE - 'NEUTRAL' - RPT/BARCLAYS RAISES SCHRODERS TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 530 PENCE - UBS CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1520 (1550) PENCE - 'BUY'
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