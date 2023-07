Unterföhring (ots) -Neue pikante Details zur Videoüberwachung in der Mallorca-Partylocation "Krümels Stadl". Die SAT.1-Sendung "akte." deckt auf: Die unerlaubten Videos aus den Waschräumen wurden nicht alle unausgewertet gelöscht. Im Gegenteil: Mindestens ein Video wurde ohne das Wissen der gefilmten Person verschickt.Die Chronologie des Überwachungs-Skandals:Ingo Lenßen deckt in der Urlaubscheck-Sonderausgabe "Die Strandkanzlei" vergangenen Donnerstag auf, dass in der Schlagerkneipe von Marion "Krümel" Pfaff versteckte Überwachungskameras in den Gäste-WCs Besucher filmten. Auf die Aufnahmen der Überwachungskameras angesprochen, behauptet Marion "Krümel" Pfaff im Gespräch mit Ingo Lenßen, dass die Videos unausgewertet nach zwei Wochen Speicherung gelöscht werden.Doch nun liegt "akte." Material vor, das zeigt: Mindestens eines der aufgezeichneten Überwachungsvideos wurde von Marion "Krümel" Pfaff höchstpersönlich verbreitet. Darauf ist eine Frau zu sehen, die offenbar stark angetrunken ist. Ingo Lenßen geht dem Fall nach - heute um 22:30 Uhr in SAT.1."akte." am Donnerstag, 13. Juli 2023, um 22:30 Uhr live in SAT.1 und auf JoynPressekontakt:Carina CastrovillariCommunications & PRUnit News, Sport, Factual & Fictionphone: +49 (0) 89 95 07 - 1108email: carina.castrovillari@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen der Seven.One Entertainment GroupOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/5557312