Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation hat am Mittwoch an den US-Börsen insbesondere den Technologiewerten weiteren Schwung verliehen. Der Leitindex Dow Jones Industrial baute seine jüngsten Gewinne etwas aus und legte um 0,25 Prozent auf 34.347,43 Punkte zu. Mit diesem Rückenwind zieht auch der Trading-Tipp bei PayPal weiter an und Trader liegen bereits über 20 Prozent vorne.

