Google wurde in Europa bei seiner KI-Aufholjagd bislang von der Datenschutzbehörde in Irland ausgebremst. Doch nun ist der Weg frei - auch für den Start des Chatbots Bard in Deutschland. Google hat seinen KI-Chatbot Bard in Deutschland und in der EU gestartet. "Bard ist jetzt in den meisten Ländern der Welt verfügbar, darunter in allen Staaten der Europäischen Union und Brasilien", sagte Google-Manager Jack Krawczyk, der bei dem Internetriesen für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...