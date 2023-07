Der Goldpreis feierte gestern ein fulminantes Comeback - und wurde dabei auch noch von Silber in den Schatten gestellt. Die schwächer als erwartet ausgefallenen Inflationsdaten in den USA haben die Sorgen vor weiteren Zinsanhebungen gedämpft. "Wir sind jetzt genau an die Widerstandsbereiche herangelaufen - sowohl bei Gold als auch bei Silber", sagt Markus Bußler."Niedrigere Inflation = höherer Goldpreis. Das ist ein Zusammenhang, der vor einigen Jahren noch undenkbar gewesen wäre", sagt Markus Bußler. ...

