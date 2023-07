Im Bereich der Zertifikate gibt es immer Chancen und Risiken. Doch aktuell zeichnet sich in den USA ein Trend ab, der zu einer deutlichen Markt-Korrektur führen könnte. Welches Risiko dabei das Geschäft mit Optionsscheinen spielt, was passiert wenn die Volatilität deutlich zunimmt und wie groß die Korrektur beim S&P500 in nur wenigen Tagen bedeuten kann, erfahren Sie in diesem Interview mit Jochen Stanzl, CMC Markets.

Den vollständigen Artikel lesen ...