München (ots) -Kabelfernsehen ist ein Relikt der Vergangenheit - so die Zusammenfassung der Ergebnisse einer aktuellen, bevölkerungsrepräsentativen Umfrage von waipu.tv. 74,6 Prozent aller Befragten sehen die Vorteile von IPTV. So zum Beispiel finden sie die Möglichkeit wichtig, auf allen internetfähigen Geräten überall kabellos fernsehen zu können.In einem Jahr können Vermieter den Kabelanschluss nicht mehr automatisch mit den Nebenkosten abrechnen - das sog. Nebenkostenprivileg entfällt. Damit wird es für mehr als 12 Millionen Haushalte in Deutschland möglich, selbstbestimmt ihren TV-Empfangsweg zu wählen. Die Hälfte aller Befragten möchte ihren Kabelempfang danach nicht mehr fortsetzen (47,1 Prozent). Von den Wechselwilligen können sich insgesamt 75,6 Prozent vorstellen, auf IPTV als Übertragungsweg zu setzen.Flexibilität steht im VordergrundJeder dritte Haushalt in Deutschland steht vor der Entscheidung, welcher Empfangsweg für ihn der richtige ist. Und 74,9 Prozent der Befragten bevorzugen TV-Anbieter, die flexibel auf ihre Bedürfnisse eingehen können und entsprechende Komfortfunktionen anbieten. Pausieren der Sendung, Aufnehmen ohne Zusatzgeräte, Pay- und HD-TV in großem Umfang, in jedem Raum kabellos auf allen Geräten nutzbar und natürlich mit flexiblen Vertragslaufzeiten - diese Eigenschaften sind rund dreiviertel der Nutzer wichtig bzw. sehr wichtig."Wir erleben gerade einen regelrechten Run auf OPEN-IPTV*-Angeboten. Die OPEN-IPTV-Zahlen haben sich 2020 mehr als verdoppelt", sagt Markus Härtenstein, Vorstand bei Exaring AG, Betreiberin von waipu.tv. "Mit waipu.tv erreichen wir bereits mehr als eine Million zahlender Abonnenten und weitere drei Millionen Free-Nutzer. Damit hat waipu.tv bereits das Antennenfernsehen weit hinter sich gelassen."Über die UmfrageDie Umfrage wurde mit 1.000 Teilnehmern im Auftrag von waipu.tv durch Freenet AG und GapFish umgesetzt. Erhebungszeitraum war vom 30.06. bis zum 04.07.2023, Alter der Befragten: 18 Jahre - 80 Jahre, Geschlecht: 50 Prozent männlich, 50 Prozent weiblich, bevölkerungsrepräsentativ nach Nielsen-Regionen. Methodik: bundesweite Online-Befragung. Die Infografiken zur Studie und weitere Informationen finden Sie hier. (https://www.waipu.tv/app/uploads/2023/07/zahlen_fakten_open-iptv.pdf)*OPEN-IPTV: IPTV-Angebote, die unabhängig vom Internetprovider abgeschlossen werden können.Pressekontakt:EXARING AGBettina BellmerLeopoldstraße 23680807 Münchenpresse@exaring.deOriginal-Content von: waipu.tv, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165706/5557363