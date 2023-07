Die herstellerübergreifende Software von Sonnen verknüpft Batteriespeicher, Photovoltaik-Anlage, Wallbox und Wärmepumpe. Künftig will Sonnen Wärmepumpen auch in sein virtuelles Kraftwerk integrieren.Sonnen bindet nun auch Wärmepumpen von Viessmann in seine herstellerübergreifende Software-Lösung für das Energiemanagement von Haushalten mit Batteriespeicher und Photovoltaik-Anlage ein. Das Allgäuer Unternehmen hatte die Software Anfang Juni vorgestellt, erster Wärmepumpen-Partner war der Hersteller NIBE. Installateure sollen die Vernetzung der Heizungsanlage mit dem Solarsystem und der Batterie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...