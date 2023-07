Silberpreis über 24 Dollar - Entwicklung der US-Inflation beflügelt

Der Silberpreis kann nach Veröffentlichung der US-Inflationsdaten wieder über die psychologische 24-Dollar-Marke steigen. Rückläufige Teuerungsdaten nähren aus Anlegersicht die Fantasie, dass der geldpolitische Druck in den Vereinigten Staaten schon bald nachlassen könnte. In diesem Kontext können zinslose Anlagen an Attraktivität gewinnen.

Eine Unze (Kassa) kostet am Donnerstagmorgen laut IG-Indikation rund 24,25 Dollar und damit im Vergleich zum Vortag rund ein halbes Prozent mehr. Preisdruck in den USA fällt stärker als erwartet - Anleger hoffen auf Ende im Zinserhöhungszyklus Dass sich der Preisdruck in den USA weiter rückläufig gestaltet, ist offensichtlich ganz nach dem Geschmack der Silber-Anleger. Im Juni legten die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,0 Prozent und damit weniger stark als erwartet (3,1 Prozent) zu. Gleichzeitig wurde der Vormonatswert von 4,0 Prozent deutlich unterboten. In diesem Zusammenhang hat die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) weniger Argumente an der Hand, um das Tempo im derzeitigen Zinserhöhungszyklus weiter zu forcieren.

Die Kernrate der Inflation lag im gleichen Zeitraum bei 4,8 Prozent und damit ebenfalls unter den Erwartungen (5,0 Prozent) sowie dem Vormonatswert (5,3 Prozent).

Auch wenn dem Fed-Watch-Tool der CME Group zufolge derzeit mit einer Wahrscheinlichkeit in Höhe von 92,4 Prozent mit einem Zinsschritt auf der Notenbanksitzung am 26. Juli gerechnet wird, könnte der Währungshüter darüber hinaus weniger restriktiv agieren. Die Fed hatte in den vergangenen Wochen vermehrt insgesamt zwei Zinserhöhungen für das laufende Jahr signalisiert, um sich gegen die hartnäckige Inflation zu stemmen.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

