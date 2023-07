BASF hat vorläufige Ergebnisse für das 2. Quartal '23 veröffentlicht, die einen starken Rückgang von Umsatz und Ergebnis gegenüber dem Vorjahreszeitraum ausweisen. Der Umsatz sank aufgrund niedrigerer Preise, geringerer Mengen und einer schleppenden Nachfrage um rund 25% auf EUR 17,3 Mrd. und verfehlte damit die Konsenserwartungen um ca. 10%. Auch das Betriebsergebnis war mit einem EBIT von EUR 974 Mio. im 2. Quartal um 60% niedriger als im Vorjahr, entsprach jedoch weitgehend den Erwartungen der Analysten. Trotz der Erwartung einer Erholung in der zweiten Jahreshälfte revidierte BASF den Ausblick für das Geschäftsjahr 23 und erwartet nun einen geringeren Umsatz von EUR 73-76 Mrd. und ein EBIT vor Sondereinflüssen von EUR 4,0 - 4,4 Mrd., was einer Kürzung der Ergebniskennzahlen um rund 18% entspricht. Obwohl AlsterResearch mit einer Kürzung der Prognosen gerechnet hatten, senken die Experten die Schätzungen weiter und kommen auf ein neues Kursziel von EUR 60,00 (alt EUR 65,00). AlsterResearch hält an seinem BUY-Rating fest. Die hohe Dividendenrendite begrenzt nach Einschätzungen der Analysten das Abwärtsrisiko. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/BASF%20SE.





