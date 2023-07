Daimler Truck (DTG) ist der weltweit größte Lkw-Hersteller mit führenden Marktanteilen und baut nach Ansicht der Analysten von AlsterResearch seine Marktposition weiter aus. Die angekündigte Anhebung der Prognose ist nach Ansicht von AlsterResearch ein Beleg dafür. Nach einem Jahr 2022, das trotz Engpässen in der Lieferkette durch ein starkes Stückzahlenwachstum gekennzeichnet war, impliziert der aktualisierte Ausblick für 2023 ein Wachstum, das durch Preis- und Mengensteigerungen in allen Regionen getrieben wird. Dies dürfte in Verbindung mit einer weiteren Senkung der Kostenbasis zu einer weiteren Verbesserung der Margen führen. Darüber hinaus habe die DTG ein solides Aktienrückkaufprogramm in Höhe von EUR 2 Mrd. angekündigt, was die Einschätzung der Analysten weiter unterstütze. AlsterResearch bekräftigt daher das Rating KAUFEN mit einem leicht erhöhten Kursziel von 43,00 EUR (alt 42,00 EUR). Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/Daimler%20Truck%20Holding%20AG





Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken