EQS-News: splendid medien AG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges

splendid medien AG: Das Slijmfilm-Universum hebt ab - Kinostart für "De Oneindige Slijmfilm" (aka "The Infinite Slimefilm")



13.07.2023 / 12:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Das Slijmfilm-Universum hebt ab - Kinostart für "De Oneindige Slijmfilm" (aka "The Infinite Slimefilm") (Köln/Amsterdam, 13. Juli 2023) - Die erfolgreiche Slijmfilm-Reihe erobert das Weltall! Nach der gefeierten Premiere Anfang Juli in Amsterdam startete der mittlerweile vierte Slijmfilm - "De Oneindige Slijmfilm" (aka "The Indefinite Slimefilm") in der vergangenen Woche in den niederländischen Kinos. Trotz der tropischen Temperaturen erreichte der Film bis zum vergangenen Wochenende bereits mehr als 34.000 Zuschauer. Damit tritt das Kids-Abenteuer in die Fussstapfen der ersten drei Teile der "Slijmfilm"-Reihe, die mit insgesamt mehr als 750.000 Besuchern in den Niederlanden und Belgien die erfolgreichste lokale Kino-Kinderfilmreihe der vergangenen Jahre in den Niederlanden ist. Die Hauptrolle in der Familienkomödie übernimmt erneut der niederländische YouTube-Star Bibi, bekannt für viele Vlogs, DIY- und Slime-Videos. In weiteren Rollen sind auch Darsteller aus den vorigen Teilen zu sehen. Buch und Regie übernahm wie im zweiten und dritten Teil Martijn Smits. Zur Handlung: Indys (Bibi) Schleimabenteuer erlebt einen neuen Höhepunkt: Ein geheimnisvoller Schleimstein mit magischen Kräften aus dem Weltall taucht auf! Als dieser in die Hände der Bösewichtin Xenia Kobalt fällt, gerät plötzlich die ganze Welt miteinander in Streit. Gemeinsam mit alten und neuen Schleimfreunden und dem fröhlichen Außerirdischen Klatu muss Indy in die Unendlichkeit reisen, um Xenia aufzuhalten. Wird es ihr gelingen? Die Realisierung des Abenteuerfilms erfolgte wieder mit dem niederländischen Produktionspartner NewBe sowie mit einem Förderbeitrag des Niederländischen Filmfonds und des Abraham Tuschinski Fonds. Exklusives Filmmaterial steht über die YouTube-, Instagram- und TikTok-Kanäle von "De Oneindige Slijmfilm" zur Verfügung. Über Splendid Splendid Film B.V., Amsterdam, ein Unternehmen der Splendid Gruppe, vertreibt und produziert Filme für die niederländischen und belgischen Kinos, für internationale Streamingplattformen wie Netflix und Prime Video sowie für lokale Plattformen wie Pathé Thuis. Darüber hinaus konzentriert sich Splendid Film B.V. auf die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb niederländischer Filme wie die erfolgreichen "Misfit" und "Slijmfilm"-Reihen, "K3 Love Cruise" und "De Dirigent". Neben einer großen Auswahl an lokalen Inhalten vertreibt Splendid Film B.V. auch internationale Hollywood-Produktionen wie den Oscar-Preisträger "Moonlight", die Horrorfilm- Sensation "Hereditary" sowie das Kriegsdrama "Hacksaw Ridge". Neben dem neuesten Slijmfilm-Abenteuer ist Splendid Film B.V. aktuell mit dem finnischen Drama "Munch" in den niederländischen Kinos vertreten. Die Splendid Medien AG ist ein mittelständisch geprägter, integrierter Medienkonzern, der vorwiegend im deutschsprachigen Europa und in den Benelux-Ländern agiert. Die Gruppe vermarktet und produziert Filme und Unterhaltungsprogramme im Kino, Home Entertainment und im Fernsehen/SVoD, und erbringt umfangreiche Dienstleistungen für die Film- und Fernsehindustrie mit Schwerpunkten bei der Digitalisierung und Synchronisation. Weitere Informationen erhalten Sie bei: Splendid Medien AG Karin Opgenoorth Lichtstr. 25 50825 Köln Tel.: 0221-95 42 32 99 karin.opgenoorth@splendid-medien.com www.splendidmedien.com





Kontakt:

Splendid Medien AG

Investor Relations

Karin Opgenoorth

Lichtstr. 25

50825 Köln

Tel.: 0221-95 42 32 99

karin.opgenoorth@splendid-medien.com



13.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com