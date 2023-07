FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere von About You zeigen am Donnerstag weiter Stärke nach ihrem Kurssprung um 36 Prozent vom Vortag. Mit einem Anstieg um 5,3 Prozent folgten sie der weiterhin guten Branchenstimmung im Online-Einzelhandel. Für Zalando ging es im Dax zwar nur noch leichter um 0,9 Prozent nach oben, die Titel des Konkurrenten Asos jedoch zogen in London um 6,1 Prozent an.

Bezüglich der Asos-Aktien merkte das Analysehaus Investec an, dass Spekulationen auf fallende Kurse angesichts der jüngsten Entwicklungen in der Branche mittlerweile ein riskanter Plan seien. Ähnlich wie About You oder Zalando gelten die Papiere des britischen Einzelhändlers als besonders beliebt bei Short-Sellern, die auf fallende Kurse setzen.

Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan bezifferte den Anteil der leer verkauften Aktien bei About You am Vortag auf eine prozentual zweistellige Zahl. Short-Eindeckungen waren daher neben einer unerwarteten Quartals-Profitabilität als elementarer Treiber für den Kurssprung um 36 Prozent angesehen worden. Auch Zalando und Asos hatten am Donnerstag mächtig profitiert mit Kursgewinnen von zehn respektive acht Prozent.

Analyst Ben Hunt von Investec erwähnte in seiner Studie, dass die Fortschritte bei der Profitabilität, die About You am Vortag vermeldete, den Kostenspielraum für Online-Modehändler unterstreichen. Marketingaufwendungen könnten offenbar deutlich reduziert werden, ohne dass dies den Umsatz im gleichen Maße negativ beeinflusst, so der Experte./tih/bek/men

GB0030927254, DE0008469008, DE000ZAL1111, DE000A3CNK42