Prognoseanpassung bei BASF

Der Chemiekonzern BASF legte am Mittwoch vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vor. Aufgrund von Umsatzrückgängen musste die Prognose für das restliche Geschäftsjahr angepasst werden.



Am gestrigen Mittwoch legte BASF vorläufige Quartalszahlen vor. Der Umsatz ging, verglichen zum Vorjahresquartal, um knapp 25% auf 17.305 Millionen € zurück. Unternehmensinformationen zufolge waren hierfür deutlich niedrigere Preise und Mengen sowie negative Währungseffekte ausschlaggebend. Auch das EBIT der BASF-Gruppe musste einen Rückgang von ca. 58% auf 1.007 Millionen verkraften. Aufgrund der schwachen Entwicklung in diesem Quartal wurde auch der Ausblick für das restliche Geschäftsjahr angepasst. Anfangs wurde ein möglicher Umsatz zwischen 84-87 Milliarden € prognostiziert. Nun geht das Unternehmen von einem Umsatz zwischen 73-76 Milliarden € aus. Trotz der Prognoseanpassung und der Rückgänge verzeichnet die Aktie auf Wochenbasis keine Verluste. In den letzten fünf Tagen konnte die Aktie sogar um ca. 7,7% zulegen.









Quelle: HSBC