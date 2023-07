Turin, Italien (ots/PRNewswire) -Easyrain setzt seinen ehrgeizigen Entwicklungsplan fort und stellt auf dem Goodwood Festival die neuesten Aktualisierungen seiner Geräte vor, die dazu beitragen werden, die Zahl der Verkehrstoten in Europa bis zum Jahr 2050 auf null zu reduzieren.Easyrain kündigt eine neue Investitionsrunde an, die es dem Unternehmen ermöglichen wird, sein revolutionäres System derAquaplaning Intelligent Solution (AIS) industrietauglich zu machen, sodass es bis zum Herbst 2024 serienreif sein wird. Easyrain geht eine Partnerschaft mit einem großen Tier 1-Unternehmen der Automobilindustrie ein und treibt so die Industrialisierung und Produktion des AIS-Systems voran.Das AIS ist das erste und einzige aktive System, das Straßenverhältnisse ändert und umgehend sicherer macht. Es spritzt einen kontrollierten Wasserstrahl vor die Vorderräder, um überschüssiges Wasser auf der Straße zu beseitigen und den Kontakt zwischen Reifen und Fahrbahn wiederherzustellen. Das AIS ist von grundlegender Bedeutung für herkömmliche oder autonome Fahrzeuge, da es Leben rettet und Unfälle in gefährlichen Fahrsituationen, einschließlich Aquaplaning, drastisch reduziert.Das AIS arbeitet mit unserer Software Digital Aquaplaning Information (DAI) zusammen, die den Kontakt der Reifen mit der nassen Fahrbahn genau erkennt. Es ermöglicht innovative Sicherheitsfunktionen für ADAS und unterstütztes/autonomes Fahren, wie z. B. die automatische Anpassung der Geschwindigkeit des adaptiven Geschwindigkeitsreglers (Adapative Cruise Control, ACC) in Situationen mit geringer Bodenhaftung. DAI, dessen Produktion für Ende 2025 geplant ist, stellt die ultimative Lösung für die Herausforderungen des autonomen Fahrens auf gefährlichen oder wenig griffigen Oberflächen bereit.Easyrain arbeitet an der Integration neuer Funktionen in der DAI, einschließlich der Erkennung von Schnee, Eis, Schlaglöchern und Schotter, und plant die Einführung einer Funktion, die eine ungenaue Achsvermessung bewertet, sodass sowohl die Fahrsicherheit als auch die Fahrzeugeffizienz verbessert werden. Damit wird DAI zu einem wichtigen Instrument, um die Reichweite von Elektrofahrzeugen zu erhöhen und CO²-Emissionen zu reduzieren. Die DAI-Software arbeitet unabhängig ohne dedizierte Komponenten, Internetverbindung oder Cloud-Zugriff.Zum feierlichen Begehen dieser bemerkenswerten Aktivitäten kündigt Easyrain die Ausrichtung der zweiten Easyrain Experience im September auf dem Testgelände von Idiada in Spanien an. Automobilhersteller, Tier 1-Zulieferer und Institutionen haben dann die Möglichkeit zum Testen unserer innovativen Hardware-, Software- und Cloud-Technologien.www.easyrain.itEasyrain ist ein von Giovanni Blandina gegründetes Startup-Unternehmen, das sich zum Ziel gesetzt hat, die Zahl der Verkehrstoten zu verringern und Leben bei schlechten Straßenverhältnissen zu retten. Damit leistet es einen entscheidenden Beitrag zum Erreichen des europäischen Ziels, bis 2050 keine Verkehrstoten mehr zu haben. Easyrain entwickelt ein Ökosystem aus Sicherheitslösungen, einschließlich AIS Anti-Aquaplaning-System, DAI-Erkennungssoftware und ERC-Cloud für die Verkehrssicherheit.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2153524/Easyrain.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/easyrain-auf-dem-goodwood-festival-of-speed-fur-die-zukunft-der-sicherheit-301876493.htmlPressekontakt:dirosa@meneghinieassociati.it,Meneghini & Associati,Cinzia Di Rosa,+39 347 1010498Original-Content von: Press Office Easyrain, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/171141/5557487