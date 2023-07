Die Systeme sollen zuerst in LKW von Nikola eingesetzt werden. Bosch investiert im Zeitraum von 2021 bis 2026 insgesamt 2,5 Milliarden Euro in Wasserstoff-Technologien.Das Werk im Stuttgarter Stadtteil Feuerbach hat die längste Historie unter allen Produktionsstandorten des Bosch-Konzerns. Nun startet dort die Serienfertigung einer Technologie, die weit in die Zukunft weist: Brennstoffzellen-Antriebssysteme. Die in Stuttgart verbauten Brennstoffzellen-Stacks stammen aus dem Bosch-Werk in Bamberg. Aus dem Werk Homburg kommen Systemkomponenten wie unter anderem der elektrische Luftkompressor oder ...

