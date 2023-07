Frankfurt am Main (ots) -68 prall gefüllte Seiten geben exklusive Einblicke in die Vorbereitungen von Deutschlands besten Spitzenathlet:innen auf die Spiele in Paris 2024 / Neues Magazin-Design und -Titel unterstreichen Sporthilfe-MarkenarchitekturPünktlich zu Beginn der am Samstag (15.07.2023) startenden Schwimm-Weltmeisterschaften in Japan erhält Freiwasserschwimmerin Leonie Beck eine besondere Motivation: Die WM-Zweite von 2022 ziert das Cover des heute erscheinenden Sporthilfe Magazins. "Es ehrt mich sehr, auf dem Cover des neuen Sporthilfe Magazins zu sein! Das motiviert mich noch einmal zusätzlich für meinen Start am Samstag bei der WM", sagt Leonie Beck. Die 26-Jährige will bei der Weltmeisterschaft, aber insbesondere auch bei den Olympischen Spielen im kommenden Jahr in Paris "um die Medaillen mitschwimmen". Ebenso macht Bundestrainer Bernd Berkhahn im Sporthilfe Magazin deutlich: "Auch wir Deutschen können schwimmen", und drückt damit das wiedererstarkte Selbstbewusstsein der deutschen Schwimmer:innen aus.Das Sporthilfe Magazin gibt einen tiefen Einblick in die Vorbereitungen auf die Olympischen und Paralympischen Spiele in Paris: Wie arbeiten Leonie Beck, die Magdeburger Trainingsgruppe um Ausnahme-Athlet Florian Wellbrock oder die Para-Schwimmer:innen Taliso Engel und Elena Semechin, um sich 2024 den Traum von einer Medaille zu erfüllen? Wo setzt der Bundestrainer an und welche Rolle spielt die Sporthilfe für Deutschlands beste Athlet:innen?Im aktuellen Magazin wird auch der Sonderweg der "Honamas" beleuchtet. Während die meisten führenden Hockey-Nationen auf immer professionellere Strukturen zurückgreifen und zentrale Programme fahren können, will die deutsche Hockey-Nationalmannschaft, die Anfang des Jahres sensationell den WM-Titel gewann, den scheinbaren Nachteil eines dezentralen Systems in einen Wettbewerbsvorteil umwandeln - von der Sporthilfe begleitet und unterstützt. "Die Sporthilfe spielt für uns eine gigantische Rolle. Ohne sie wüsste ich nicht, wie wir die Nationalmannschaft weiterhin in der Form aufstellen könnten," sagt Mats Grambusch, der das deutsche Team bei der Heim-EM in Mönchengladbach (18. - 27.08.2023) als Kapitän anführen wird.Darüber hinaus erfahren die Leser:innen auf den 68 Magazin-Seiten unter anderem, welcher Leichtathletik-Europameister Angela Merkel, wer Marco Reus oder wer gerne einmal die Fachjury von Let's Dance treffen würde, und, dass Niederlagen für die Athlet:innen selten nur Negatives bedeuten.Aus "go!d" wird "Sporthilfe Magazin"Außerdem finden sich im Sporthilfe Magazin, das mit neuem Namen (ehemals go!d) und in neuem Design die aktuelle Markenstrategie umsetzt und das Anfang des Jahres aufgefrischte Erscheinungsbild der Sporthilfe fortführt, unter anderem folgende Themen:- Nachgezählt: Beeindruckende Trainingsleistungen auf dem Weg nach Paris- Breaking, Kajak-Cross und Formula Kite: Die Neuen in Paris- Para-Elite-Förderung: Großer Schritt in Richtung Gleichstellung- Im Gespräch: Ruder-Olympiasieger Andreas Kuffner über den herausfordernden Übergang vom Sport in den Beruf>>> hier geht's zur Ausgabe des aktuellen Sporthilfe Magazins (http://www.sporthilfe.de/fileadmin/Sporthilfe_Magazin/01_2023/)_________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post, Generali & Deutsche Vermögensberatung und PwC Deutschland. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5557497