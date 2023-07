Berlin - Nach den jüngsten Blockaden der Flughäfen Düsseldorf und Hamburg durch Mitglieder der Protestgruppe "Letzte Generation" gibt es immer mehr Rufe nach Konsequenzen. "Die Flughäfen gehören zur kritischen Infrastruktur", sagte der kriminalpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Sebastian Fiedler, dem "Handelsblatt" (Freitagsausgabe).



"Wenn es hier Straftätern gelingt, in sicherheitsrelevante Bereiche einzudringen, haben wir erhebliche Sicherheitslücken." Wer es mit Klebstoff auf Rollfelder und in die Nähe von Flugzeugen schaffe, schaffe das auch mit Sprengstoff. "Ich erwarte daher, dass die Sicherheitskonzepte der Flughäfen sofort auf den Prüfstand kommen und hier zeitnah nachgebessert wird." Scharfe Kritik äußerte der SPD-Politiker an der "Letzten Generation".



Die Aktionen dieser "Straftäter" schadeten der Klimapolitik mehr, als dass sie ihr nutzten. "Insoweit sind sie nicht nur strafbar, sondern auch dumm", so Fiedler.

Mega-Chance Cyber Security Die KI-Revolution ist in vollem Gange und vor allem ein Bereich wird stark betroffen sein: Cyber-Security. Die Experten sind sich sicher: Mit steigender Entwicklung von KI-Technologien nehmen auch KI-gestützte Cyber-Attacken zu. Wir zeigen hier, welche Aktien profitieren können. Hier klicken