Düsseldorf (ots) -Die Xiaomi Technology Germany GmbH hat am 11.07.2023 zwei IT-Sicherheitskennzeichen für die beiden Produkte "Mi Robot Vacuum-Mop 2" und "Mi 360° Home Security Camera 2K" aus dem Smart Home Bereich vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erhalten."Die Relevanz der IT-Sicherheit spielt für Konsumenten eine immer wichtigere Rolle. Daher sind wir stolz darauf, die Anforderungen für das Kennzeichen des BSI erfüllt zu haben und unseren Kunden ein gutes Gefühl und Sicherheit beim Kauf zu vermitteln. Wir planen in naher Zukunft, weitere Produkte durch das BSI kennzeichnen zu lassen, um unserer Philosophie "Innovation für alle" treu zu bleiben.", sagt Alan Chen Li, Country Manager von Xiaomi Deutschland.Mit der Kennzeichnung machen wir das Versprechen in die IT-Sicherheit unserer Produkte sichtbar und sichern zu, die Anforderungen des europäischen Sicherheitsstandards ETSI EN 303 645 geprüft zu haben und für die Laufzeit des Kennzeichens aufrechtzuerhalten.Als Hersteller tragen wir damit zu mehr Transparenz auf dem Verbrauchermarkt bei und machen das Versprechen in die IT-Sicherheit unserer gekennzeichneten Produkte für Verbraucherinnen und Verbraucher im Rahmen der Kaufentscheidung leicht erkennbar.Beide Kennzeichen sind jeweils für zwei Jahre gültig. Über einen abgedruckten QR-Code oder Link gelangen Verbraucherinnen und Verbraucher auf eine individuelle Produktinformationsseite des BSI und können sich über unser Versprechen und die zugrundeliegenden Sicherheitsanforderungen informieren sowie aktuelle Sicherheitsinformationen einsehen. Das IT-Sicherheitskennzeichen bezieht sich spezifisch auf das jeweilige Produkt und nicht auf Xiaomi als Gesamtunternehmen oder sein gesamtes Produktportfolio.Weitere Informationen über das IT-Sicherheitszeichen befinden sich auf der Website des BSI:http://www.bsi.bund.de/it-sikPressekontakt:Xiaomi Technology Germany GmbHChristian AlbrechtPublic Affairs ManagerNiederkasseler Lohweg 175, 40547 DüsseldorfOriginal-Content von: Xiaomi, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/122861/5557537