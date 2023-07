EQS-News: Mynaric AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Mynaric gewinnt INNOSpace Masters Award der Deutschen Raumfahrtagentur im DLR



13.07.2023 / 14:00 CET/CEST

Unternehmen erhält höchste Auszeichnung in der Kategorie "Best of SME/Scale-Up" MÜNCHEN, 13. Juli 2023 - Mynaric (NASDAQ: MYNA) (FRA: M0YN), ein führender Anbieter von industrialisierten, kosteneffizienten und skalierbaren Laserkommunikationsprodukten, wurde heute auf der INNOspace Masters Highlight Konferenz der Deutschen Raumfahrt-Agentur des DLR mit der höchsten Auszeichnung in der Kategorie "Best Submitted Idea" in der Kategorie KMU/Scale-up geehrt. Diese Auszeichnung würdigt Pioniere und innovative Ideen, die die nächste Generation der Raumfahrttechnologie vorantreiben. "Die Verleihung dieses Preises ist ein Beweis für Mynarics unbeirrbares Engagement für kontinuierliche Innovation, skalierbares Wachstum und das tägliche Streben, die Kundenerwartungen zu übertreffen", sagte Mustafa Veziroglu, Co-CEO von Mynaric, in seiner Dankesrede. "Diese Kernwerte treiben uns seit unserer Gründung im Jahr 2009 voran." Dies ist das zweite Mal, dass Mynaric im Rahmen der INNOspace-Initiative ausgezeichnet wurde. In den Jahren 2015/16 erhielt Mynaric unter seinem früheren Firmennamen Vialight Communications die Auszeichnung "Best Submitted Idea". Die optischen Kommunikationsterminals von Mynaric sind speziell für den Masseneinsatz im Rahmen von staatlichen und kommerziellen Satellitenkonstellationen konzipiert. Das Unternehmen wurde bereits von Northrop Grumman für die SDA-Programme Tranche 1 Transport Layer und Tranche 1 Tracking Layer , von Raytheon für das SDA-Programm Tranche 1 Tracking Layer, von Loft Federal für das SDA-Programm Experimental Testbed NExT , von Telesat für das DARPA-Programm Blackjack und anderen ausgewählt. Darüber hinaus wurde Mynaric zu einem wichtigen Entwicklungspartner für Phase 1 des Space-BACN-Programms der DARPA ernannt, von der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) ausgewählt, um optische Technologien für optische Inter-Satellitenverbindungen der nächsten Generation mit hohem Durchsatz zu untersuchen, und von der deutschen Regierung für mehrere Projekte zur Entwicklung von Quantenkommunikationsfähigkeiten ausgewählt . Über Mynaric???? Mynaric (NASDAQ: MYNA )(FRA: M0YN ) ist führend in der industriellen Revolution der Laserkommunikation durch die Herstellung optischer Kommunikationsterminals für Luft-, Raumfahrt- und mobile Anwendungen. Laserkommunikationsnetzwerke bieten Konnektivität vom Himmel aus und ermöglichen ultrahohe Datenraten und eine sichere Datenübertragung über große Entfernungen zwischen sich bewegenden Objekten für drahtlose terrestrische, mobile, luft- und weltraumgestützte Anwendungen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in München und weitere Niederlassungen in Los Angeles, Kalifornien, und Washington, D.C.???? Weitere Informationen finden Sie unter mynaric.com .



