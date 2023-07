Die EU-Bank erhöht ihren Beitrag für die Green-Deal-Industriestrategie damit um 15 Milliarden Euro. Die zusätzlichen Mittel sollen Investitionen von mehr als 150 Milliarden Euro mobilisieren - unter anderem in die europäische Photovoltaik-Fertigung.Mit der Green-Deal-Industriestrategie -Initiative will die EU den Aufbau von Fertigungskapazitäten für klimaneutrale Technologien wie die Photovoltaik in Europa anreizen. Ein Schwerpunkt liegt hier darauf, Investoren und Unternehmen einen schnelleren, einfacheren Zugang zu Finanzmittel zu verschaffen - unter anderem zu den Budgets aus der REPowerEU-Initiative, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...