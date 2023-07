LANDSBERG AM LECH (dpa-AFX) - Der Großküchenausstatter Rational hat den Vertrag mit seinem Finanzvorstand Jörg Walter um weitere fünf Jahre verlängert. Damit läuft seine Amtszeit noch bis Februar 2029, wie der Konzern am Donnerstag in Landsberg am Lech mitteilte. Walter übernahm den Posten im März 2021, war aber vorher schon zehn Jahre im Unternehmen./knd/jha/