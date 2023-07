Berlin (ots/PRNewswire) -Die führende digitale Marketingplattform Uberall (https://uberall.com/de) kündigt die mit Spannung erwarteten neuen Funktionen für den Sommer an. Mit Tools für bezahlte und organische Social-Media-Beiträge, KI-gestütztes Reputationsmanagement sowie plattformübergreifende Verbesserungen können Unternehmen mit mehreren Standorten ihre Sichtbarkeit in der Online-Suche erhöhen, Kundenbeziehungen stärken und Wachstum vorantreiben. Für stationäre Unternehmen ist das ein wichtiger Schritt, um in der überladenen Online-Welt noch effektiver mit lokalen Kund:innen zu interagieren.Mit mehr als 20 neuen Features konzentriert sich Uberall diesen Sommer auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen mit mehreren Standorten, darunter hyperlokales Engagement und Markenautorität. Ana Martinez (https://www.linkedin.com/in/anamartineznassi/), CTO bei Uberall, erklärt: "Unser Update hilft Unternehmen mit mehreren Standorten, in der sich ständig wandelnden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein. Indem wir Social und Engagement in den Mittelpunkt unserer Innovationen stellen, ermöglichen wir es ihnen, mühelos mit lokalen Kund:innen in Kontakt zu treten und sinnvolle Interaktionen zu fördern, die echte Auswirkungen haben. Wir wissen, wie wichtig organische und bezahlte Social-Media-Beiträge sind und unterstützen deshalb beides mit unserer neuen Lösung. Mit der Option, sich für eine zentrale oder lokale Steuerung - oder einen hybriden Ansatz - zu entscheiden, geben wir Unternehmen die Möglichkeit, ihre soziale Strategie effektiv zu skalieren."76 Prozent der Verbraucher:innen (https://blog.gitnux.com/targeted-advertising-statistics/) erachten Targeted Ads als sinnvoll, um neue Produkte zu entdecken. Ein hyperlokaler Marketingansatz ist demnach notwendig, um als Unternehmen wettbewerbsfähig zu bleiben. Aktuelle Statistiken zeigen jedoch, dass nur 26 Prozent der Unternehmen mit mehreren Standorten (https://uberall.com/de/resources/reports/benchmark-fuer-lokales-marketing-ueberzeugen) Social Media für globales und lokales Marketing nutzen. Uberall hat dieses ungenutzte Potenzial erkannt und innovative Funktionen eingeführt, die organische und bezahlte Social-Media-Aktivitäten miteinander verbinden und die Art und Weise, wie lokale Unternehmen Werbung in den sozialen Netzwerken betreiben, neu definieren.Zu den wichtigsten neuen Funktionen von Uberall gehören unter anderen:- Uberall Social Ads (https://uberall.com/de/products/social-ads): Dieses neue Feature ermöglicht es Unternehmen, zielgerichtete Werbekampagnen zu schalten, um lokale Kund:innen in der Nähe zu erreichen - wenn sie nur wenige Schritte vom Geschäft entfernt sind. Mit lokalen Anzeigen erreichen sie 2-3 Mal mehr Conversions im Vergleich zu nationalen Kampagnen.- Abgestimmte Workflows für Social Posts (https://uberall.com/de/products/local-social-media-manager): Dieses Tool erlaubt es lokalen Teams, eigenständig mit Kund:innen in Kontakt zu treten, während die Unternehmenszentrale über Genehmigungsprozesse für Social-Media-Posts die Kontrolle und Best Practices für das Markenmanagement beibehält. Auf diese Weise stellen Unternehmen ihre Integrität und Konsistenz über alle Standorte hinweg sicher.- Review Management mit generativer KI (https://uberall.com/de/products/local-social-media-manager): Diese Funktion steigert die Produktivität und unterstützt vor allem Unternehmen aus dem Gastgewerbe mit Vorschlägen, um schnell auf Bewertungen zu antworten und die Prozesse im Bewertungsmanagement zu optimieren.Die Produkt-Updates von Uberall im Sommer 2023 läuten eine neue Ära der sozialen Netzwerke für Unternehmen mit mehreren Standorten ein. Durch die Kombination von fortschrittlichen KI-Funktionen, zielgerichteten Werbelösungen und einem optimierten Social Media Management hilft Uberall Unternehmen dabei, lokales Engagement zu fördern, um sich damit einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen und aussagekräftige Ergebnisse zu erzielen."Uberall ist eine außergewöhnliche Plattform, die Social Ads, Organic Posts und Reputationsmanagement mühelos zusammenbringt. Sie gibt unseren Franchisenehmern die Freiheit, selbstständig Inhalte hochzuladen und ihre eigenen Einträge zu verwalten für höchste Flexibilität. Uberall hat uns wertvolle Hinweise zur Verbesserung unseres lokalen SEO-Rankings gegeben und die Uberall-App ermöglicht eine schnelle Reaktion auf Bewertungen." - Samantha Dembo, Digital Marketing Manager bei Toppers Pizza.Weitere Informationen zu Uberall finden Sie hier (https://uberall.com/de).Über UberallUberall (https://uberall.com/de) unterstützt die weltweit größten und innovativsten stationären Geschäfte dabei, relevant, wettbewerbsfähig und profitabel zu bleiben, indem es Online-Sichtbarkeit, Ladenbesuche sowie Markentreue fördert.Die lokale digitale Marketingplattform Uberall CoreX (https://uberall.com/de/platform-overview) hilft dabei, die Verwaltung von Standortdaten, lokalen Kampagnen und Online-Reputation auf Plattformen wie Google Business Profile, Apple Maps, Facebook, Instagram, Yelp und Nextdoor zu vereinheitlichen und zu vereinfachen. Mithilfe der vollständig integrierten Plattform können dynamische, globale Marketingteams ihre Markenkonsistenz im lokalen Web gewährleisten, Transaktionen steigern sowie die Wirkung ihrer Maßnahmen messen.Uberall wurde 2013 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Berlin. Derzeit betreut Uberall mit seinen mehr als 400 Mitarbeiter:innen über 1.850 Unternehmen mit mehreren Standorten in 170 Ländern.Weitere Informationen auf www.uberall.de (https://uberall.com/de) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/get-uberall/mycompany/)| YouTube (https://www.youtube.com/c/Uberall/videos) | Facebook (https://www.facebook.com/getuberallDACH/) | Twitter (https://twitter.com/getuberall)Kontakt: press@uberall.comView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/uberall-bringt-neue-losungen-fur-verbesserte-kundenbindung-auf-den-markt-fur-unternehmen-mit-mehreren-standorten-301876431.htmlPressekontakt:+33645174071Original-Content von: Uberall, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170201/5557627