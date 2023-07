Bob Iger bleibt bis 2026 Walt-Disney-Chef - wickelt er am Ende den Verkauf des Unternehmens ab? Davon ist Needham-Analystin Laura Martin weiterhin überzeugt. Eigenständig zu bleiben sei für den Konzern nicht mehr besonders sinnvoll, so die Expertin. Für die Aktionäre würde ein Kauf eine schöne Prämie bringen."Ich halte es für wahrscheinlich, dass Walt Disney übernommen wird - und zwar innerhalb der kommenden drei Jahre", so Martin laut thestreet.com. "Die Übernahmeprämien liegen bei Medienunternehmen ...

