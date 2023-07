ROUNDUP: Auch BASF mit Gewinnwarnung - Anleger bleiben gelassen

LUDWIGSHAFEN - Die Welle der Gewinnwarnungen in der Chemieindustrie geht weiter. Mit BASF senkte nun auch die Nummer eins der Branche ihren Ausblick für das Jahr. Zuvor hatten bereits Sektorvertreter wie Lanxess , Evonik , Croda oder Clariant tiefer gestapelt. Am Markt war daher bereits mit einer Zielsenkung auch durch die Ludwigshafener gerechnet worden, wenn auch nicht in dem Ausmaß. Am Donnerstag zeigten sich die Investoren dennoch weitestgehend gelassen. Auch die vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal seien im Rahmen der Erwartungen ausgefallen, hieß es von Branchenkennern.

ROUNDUP: Südzucker erwartet Ergebnissteigerung - Aktie gibt trotzdem nach

MANNHEIM - Der Südzucker -Konzern ist angesichts gut laufender Zucker-Geschäfte zuversichtlich für das bis Ende August laufende Quartal. Der Vorstand erwartet einen deutlichen Anstieg des Konzern-Ebitda und des operativen Konzernergebnisses gegenüber dem Vorjahresniveau, wie der Konzern am Mittwochabend in Mannheim mitteilte. Ein Jahr zuvor hatte Südzucker 230 Millionen Euro Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erzielt. Das operative Ergebnis lag bei 153 Millionen Euro. Trotz der positiven Nachrichten gab die Aktie des Zuckerkonzerns am Donnerstagvormittag nach. Zuletzt um fast 0,6 Prozent.

Zuversicht für Sommer: Delta Air erhöht Prognose nach überraschend gutem Quartal

ATLANTA - Dank einer starken Ticketnachfrage wird die US-Fluggesellschaft Delta erneut optimistischer für das laufende Jahr. Das Management spricht von Rekordumsatz und Rekordrentabilität im zweiten Quartal und erhöht seine Gewinnprognose für 2023. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) solle jetzt auf 6 bis 7 US-Dollar (5,41 bis 6,32 Euro) steigen, teilte die Airline am Donnerstag in Atlanta (US-Bundesstaat Georgia) mit. Ende Juni hatte das Management das obere Ende der ursprünglichen Spanne von 5 bis 6 Dollar angepeilt. Die Aktie stieg am Donnerstag vorbörslich um 3,5 Prozent. Die Umsatzprognose mit einem Wachstum von 17 bis 20 Prozent bestätigte der Konzern.

US-Getränkeriese Pepsico schraubt Jahresprognose erneut nach oben

PURCHASE - Der US-Getränke- und Snackkonzern Pepsico blickt noch etwas zuversichtlicher auf 2023. Bereits nach dem ersten Quartal hatte das Management seine Jahresprognose angehoben, nach Vorlage des Halbjahresberichts am Donnerstag schraubte es die Ziele weiter nach oben. Der Umsatz werde aus eigener Kraft statt um 8 Prozent nun um 10 Prozent zulegen, stellte Unternehmenschef Ramon Laguarta in Purchase (US-Bundesstaat New York) in Aussicht. Das um Wechselkursschwankungen bereinigte Wachstum beim Ergebnis je Aktie soll mit 12 Prozent zudem 3 Prozentpunkte stärker ausfallen als bislang avisiert. Dabei fiel das zweite Quartal des Coca-Cola-Konkurrenten besser aus als von den Analysten erwartet, die Aktie legte vorbörslich um 2,3 Prozent zu.

Wacker Neuson erhöht Prognosen nach starkem ersten Halbjahr

MÜNCHEN - Nach einem positiven Geschäftsverlauf im ersten Halbjahr wird der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson optimistischer für das Gesamtjahr. Der Vorstand hob sowohl das Ziel für Umsatz und Investitionen, als auch die Spanne für die operative Marge an. An beiden Enden der Umsatzzielspanne werden mit 2,5 bis 2,7 Milliarden Euro nun jeweils 200 Millionen Euro mehr erwartet, wie das Unternehmen am Donnerstag überraschend in München mitteilte. Die Spanne für die Marge für den Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) schraubte das Management jeweils um einen halben Prozentpunkt auf 10 bis 11 Prozent hoch. Zudem sollen dieses Jahr statt 120 nun 140 Millionen Euro investiert werden. Die Aktie zog an.

Bundeswehr bestellt Panzermunition bei Rheinmetall - Rahmenvertrag ausgeweitet

DÜSSELDORF - Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen weiteren Auftrag der Bundeswehr an Land gezogen. Hierzu sei ein bestehender Rahmenvertrag für die Lieferung von Panzermunition ausgeweitet worden, teilte das Dax -Unternehmen am Donnerstag mit, der Gesamtwert des Rahmenvertrags belaufe sich damit nun auf bis zu rund 4 Milliarden Euro. Eine "signifikante Menge" der bestellten Munition sei für die ukrainischen Streitkräfte vorgesehen.

ROUNDUP: Auftragseingänge bei Nordex ziehen nach schwachem Jahresstart wieder an

HAMBURG - Der Windkraftanlagen-Hersteller Nordex hat im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresauftakt von einer höheren Nachfrage profitiert. Allerdings blieben die Auftragseingänge erneut hinter dem Vorjahreswert zurück. Von April bis Juni verzeichneten die Hanseaten Order für 308 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von gut 1,6 Gigawatt, wie das Unternehmen am Donnerstag in Hamburg mitteilte. Die Aufträge seien vorrangig aus Griechenland, Litauen, Großbritannien und Deutschland gekommen. Die Aktie stieg auf ein mehrmonatiges Hoch.



Weitere Meldungen



-Siemens investiert halbe Milliarde in Erlangen

-Großküchenausstatter Rational verlängert Vertrag mit Finanzchef um fünf Jahre -EU-Kommission will Export von Schrottautos in Drittländer verhindern -Deutsche Post setzt auf E-Lkw - Einsatz in Hauptstadtregion -ROUNDUP 2/Mitten in der Ferienzeit: Klimaaktivisten blockieren Flughäfen -Klimaschutzgesetz: Verkehrsministerium sieht Vorgaben als erfüllt an -Klima-Proteste an Flughäfen: Faeser kündigt Sicherheitsstandards an -Klimaschutzminister Habeck: Aktivisten schaden Anliegen Klimaschutz massiv -Polizeigewerkschaft: Sicherheitskonzept an Flughäfen überarbeiten -ROUNDUP/Untersuchung: CO2-Reduktion führt nicht zu Wettbewerbsnachteilen -Automesse IAA bereitet sich auf Klimaproteste vor

-Bosch startet Serienfertigung von Brennstoffzellen-Antrieb -ROUNDUP: Google-Chatbot Bard spricht jetzt auch Deutsch -ROUNDUP: Autoliv schließt 2025 Werk in Elmshorn - mehr als 500 Beschäftigte -Safthersteller warnen: Orangensaftkonzentrat wird weltweit knapp -Ex-Wirecard-Chef verliert Streit mit Manager-Haftpflichtversicherung -Wirecard-Prozess: Verteidiger wollen Brauns Unschuld beweisen -ROUNDUP: Bafin nimmt Anlageberatung unter die Lupe - Defizite bei Pflichtinfos°

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



DE000BASF111, US1912161007, CH0012142631, DE0005470405, DE000A0D6554, US7134481081, DE0007030009, DE0007297004, DE0008469008, DE000WACK012, US2473617023, DE000EVNK013