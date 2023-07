© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Andre M. Chang



Microsoft hat in dieser Woche eine wichtige rechtliche Hürde für den Activision-Deal genommen. Das stimmt Analysten auch für Adobe und seine Übernahme von Figma positiv. Das Analysehaus Jefferies sieht starkes Potenzial.

Am Dienstag hatte ein Gericht einen Antrag der US-Wettbewerbsaufsicht Federal Trade Commission (FTC) zurückgewiesen, in dem diese darum bat, die Activision-Übernahme mit einer einstweiligen Verfügung zu blockieren. Und obwohl die FTC am Mittwoch Einspruch gegen das Urteil einlegte, gilt die Entscheidung als Etappensieg für Microsoft.

Sollte der 69-Milliarden-Deal grünes Licht erhalten, hätte das auch für andere große Tech-Übernahmen eine Signalwirkung. Dazu gehört auch Adobes Übernahme der cloudbasierten Design-Plattform Figma, wie Jefferies-Analyst Brent Thill in einer neuen Studie schreibt. Für den Photoshop-Hersteller wäre es die größte Übernahme der Firmengeschichte und könnte für enorme Umsatzsteigerungen sorgen.

"Wir gehen davon aus, dass der Figma-Deal zustande kommen wird, und die jüngsten Entscheidungen zu Microsoft/Activision und Broadcom/VMWare stärken unsere Zuversicht", so Thull. Dadurch verbessere sich auch die Aussicht für das Geschäftsjahr 2024, "mit potenziellem Rückenwind durch die KI-Monetarisierung und die Umsatzsteigerung durch Figma."

Uran-Boom voraus? Diese 4 Aktien müssen auf Ihre Watchlist: Jetzt den kostenlosen Report hier herunterladen.

Wie andere Aktien der Branche hat auch Adobe in diesem Jahr dank des starken Wachstumspotenzials durch Künstliche Intelligenz eine Rallye hingelegt. Seit Jahresbeginn steht die Aktie über 40 Prozent im Plus. Und die Rallye könnte sogar noch weitergehen, glaubt Analyst Thill. Die Aktie sei im historischen Vergleich und auch gegenüber der Konkurrenz noch attraktiv bewertet. Er rät weiter zum Kauf mit einem Kursziel von 600 US-Dollar. Damit wären auf dem aktuellen Niveau noch 20 Prozent Luft nach oben.

Vorher muss jedoch auch Adobe noch die Kartellbehörden überzeugen. Zumindest in Europa bahnt sich dazu eine Entscheidung an. Die EU-Kommission will bis zum 7. August entscheiden, ob die Figma-Übernahme eingehend untersucht werden muss oder nicht.

Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Zentralredaktion