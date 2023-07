Die US-Aktienmärkte dürften ihre jüngste Aufwärtsbewegung am Donnerstag fortsetzen. Börsianer verwiesen auf nachlassende Sorgen über höhere Zinsen und eine mögliche Rezession in den USA sowie auf die beginnende Berichtssaison der Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Der Broker IG taxierte den Leitindex Dow Jones Industrial rund 30 Minuten vor Handelsbeginn mit 0,2 Prozent im Plus bei 34.402 Punkten. Der technologielastige Nasdaq 100 wird rund 0,7 Prozent höher bei 15.407 Zählern erwartet.Alle ...

