Der Namenswechsel zeigt die neue Richtung an

Seit Mitte dieser Woche firmiert HIVE unter seinem neuen Namen HIVE Digital Technologies Ltd. (TSX-V und NASDAQ: HIVE, FSE: HBFA), denn die zuständigen Börsen und Aufsichtsbehörden haben dem Namenswechsel in der Zwischenzeit zugestimmt. Damit wird auch äußerlich durch den Namen sichtbar, was sich intern schon seit einiger Zeit angedeutet hat: Neben das wichtige Standbein des Bitcoinminings wird in Zukunft der aufstrebende Bereich der Künstlichen Intelligenz treten.

Vorantreiben wird HIVE Digital Technologies diesen Wandel durch den weiteren Ausbau seiner Nvidia-GPU-Karten. Ihre Zahl ist in den letzten Monaten kontinuierlich erweitert worden und HIVE kann in der Zwischenzeit genau jene hohe Rechenkapazität zur Verfügung stellen, die für die vielen neuen Anwendungen, die unter dem Schlagwort Künstliche Intelligenz zusammengefasst werden, benötigt wird.



ChatGPT ist mit Sicherheit die derzeit bekannteste dieser Anwendungen, aber noch lange nicht die einzige. Viele KI-Anwendungen werden benötigt, um das neue Web3-Ökosystem zu unterstützen und es benutzerfreundlicher zu machen. Hinzu kommen zahlreiche Anwendungen der fortschrittlichen Datenanalyse. Bei ihr werden nicht nur größere Datenmengen erfasst und verarbeitet, sondern auch kompliziertere Auswertungen eingeleitet, die deutlich mehr Rechenkapazität benötigen.