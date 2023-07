Original-Research: exceet Group SCA (APEX) - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu exceet Group SCA (APEX)

Unternehmen: exceet Group SCA (APEX)

ISIN: LU0472835155



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 13.07.2023

Kursziel: 9,00 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu exceet Group SCA (APEX) (ISIN: LU0472835155) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 9,00.



Zusammenfassung:

exceet / APEX hat in den vergangenen Monaten mehrere positive Nachrichten veröffentlicht. Im Juni schloss das Unternehmen im Bereich der Wasserstoffspeicherung eine strategische Kooperation mit Argo-Anleg, die den Vertrieb von Wasserstoffspeicherlösungen beschleunigen sollte. Im Mai erwarb APEX das Ingenieurbüro Plant Engineering und erweitert damit ihre EPC-Kompetenz. Ebenfalls im Mai erhielt das Unternehmen von der Barnimer Energiebeteiligungsgesellschaft den Zuschlag für die Planung und Errichtung einer Wasserstoffzug-Tankstelle. Im April gewann APEX die Ausschreibung von rebus für die Errichtung und langfristige Belieferung von zwei Wasserstofftankstellen für 52 Wasserstoffbusse. Im ersten Quartal hat APEX EUR1,5 Mio. Umsatz mit ordentlicher Bruttomarge (25%) erzielt. Der hohe Auftragsbestand von fast EUR21 Mio. verspricht weitere Umsatzsteigerungen und unterlegt die Umsatzguidance von EUR15 Mio. für 2023. Obwohl APEX bei der Projektakquise und der Stärkung der Unternehmensressourcen in den letzten Monaten sehr erfolgreich war, ist der Aktienkurs seit Ende Mai gefallen. Eine Kaufgelegenheit. Das Kursziel bleibt bei EUR9.





First Berlin Equity Research has published a research update on exceet Group SCA (APEX) (ISIN: LU0472835155). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 9.00 price target.

Abstract:

exceet / APEX has published several pieces of positive news in recent months. In June, the company entered into a strategic cooperation with Argo-Anleg in the field of hydrogen storage, which should accelerate the distribution of hydrogen storage solutions. In May, APEX acquired the engineering firm Plant Engineering, expanding its EPC expertise. Also in May, the company was awarded the contract for the planning and construction of a hydrogen train refuelling station by Barnimer

Energiebeteiligungsgesellschaft. In April, APEX won the tender from rebus for the construction and long-term supply of two hydrogen filling stations for 52 hydrogen buses. In the first quarter, APEX generated EUR1.5m in revenue with a decent gross margin (25%). The large order book of almost EUR21m promises further revenue growth and underpins the EUR15m revenue guidance for 2023. Although APEX has been very successful in project acquisition and strengthening its resources in recent months, the share price has fallen since the end of May. The current share price weakness is a buying opportunity. The price target remains at EUR9.

Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27343.pdf



