Neuss (ots) -Die renommierte US-Zeitschrift Fast Company hat zum fünften Mal ein Ranking der besten Arbeitsplätze für Innovatoren veröffentlicht. Das Magazin wählt jährlich Organisationen und Unternehmen aus, die sich durch besonderes Engagement zur Förderung und Entwicklung von Innovationen auf sämtlichen Ebenen hervorheben. 3M wurde als Finalist in der Kategorie "Nachhaltigkeit" für Klima-Innovationen ausgezeichnet, darunter das 3M Nanostructured Supported Iridium Catalyst Powder, eine Technologie, die die Produktion von grünem Wasserstoff kostengünstiger, effizienter und einfacher macht. Neben 3M wurden unter anderem Adobe, Spotify, Nvidia und Morgan Stanley ausgezeichnet.Das in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Accenture entwickelte Ranking der "Best Workplaces for Innovators 2023" umfasst 100 Unternehmen aus einer Reihe von Branchen, darunter Unterhaltung, Biotechnologie, Konsumgüter, Marketing, Bildung und Gesundheitswesen. Die Redakteur:innen von Fast Company und die Expert:innen von Accenture haben gemeinsam fast 1.000 Einreichungen bewertet. Ein Gremium von acht Juror:innen hat die Einreichungen geprüft und die 100 besten Unternehmen gekürt. Mit den Awards werden Arbeitgeber aus der ganzen Welt ausgezeichnet."Wir sind begeistert und fühlen uns geehrt, diese prestigeträchtige Anerkennung von Fast Company als Finalist in einer Kategorie zu erhalten, die 3M sehr am Herzen liegt", so John Banovetz, 3M Executive Vice President, Chief Technology Officer and Environmental Responsibility. "Mit mehr als 51 verschiedenen Technologieplattformen, darunter Sustainable Design und Energy Components, kombinieren wir die Wissenschaft von 3M mit den Erkenntnissen unserer Kund:innen und der Märkte, die wir bedienen, um einzigartige, innovative Lösungen zu schaffen. Die Katalysatortechnologie ist ein Beispiel dafür, wie 3M materialwissenschaftlich fundierte Innovationen in großem Maßstab bereitstellt, um globale Herausforderungen zu meistern und eine bessere Zukunft zu schaffen."Grüner Wasserstoff ist eine nachhaltige Kraftstoffquelle, die mit erneuerbarer Energie hergestellt wird und keine betriebsbedingten Kohlenstoffemissionen freisetzt. Mit Unterstützung des US-Energieministeriums hat 3M eine Katalysatortechnologie entwickelt, die in der Wasserelektrolyse eingesetzt wird und die das wichtigste Mittel zur Erzeugung von grünem Wasserstoff ist. Das 3M Nanostructured Supported Iridium Catalyst Powder oder auf Twitter unter @3M oder @3MNews, wie wir daran arbeiten, das Leben unserer Kund:innen zu verbessern und was als Nächstes ansteht.Über Fast CompanyFast Company ist eine Medienmarke, die sich der entscheidenden Schnittstelle von Wirtschaft, Innovation und Design widmet und die einflussreichsten Führungskräfte, Unternehmen und Denker:innen für die Zukunft der Wirtschaft gewinnt. Fast Company hat seinen Hauptsitz in New York City und wird von Mansueto Ventures LLC zusammen mit der Schwesterpublikation Inc. herausgegeben. Mehr erfahren Sie online unter www.fastcompany.com.Über AccentureAccenture ist ein globales Dienstleistungsunternehmen mit führenden Kompetenzen in den Bereichen Digitalisierung, Cloud und Sicherheit. Das Unternehmen vereint umfassende Erfahrung und spezialisierte Fähigkeiten in mehr als 40 Branchen und bietet Strategie und Beratung, Technologie- und Betriebsdienstleistungen sowie Accenture Song an - alles auf der Grundlage des weltweit größten Netzwerks von Advanced Technology und Intelligent Operations Centern. Die 710.000 Mitarbeiter:innen von Accenture verbinden täglich Technologie mit menschlichem Erfindergeist und arbeiten für Kund:innen in mehr als 120 Ländern. Accenture setzt auf die Kraft des Wandels, um Werte und gemeinsamen Erfolg für seine Kund:innen, Mitarbeiter:innen, Aktionär:innen, Partner:innen und Gemeinschaften zu schaffen. Mehr erfahren Sie online unter accenture.com.