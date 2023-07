FREITAG, DEN 14. JULI Am Freitag, den 14. Juli, stehen wichtige Termine für Unternehmen an. Ems-Chemie und Ericsson präsentieren ihre Halbjahres- bzw. Q2-Zahlen. Burberry gibt ein Update zum ersten Quartal bekannt, während Fresenius Medical Care eine außerordentliche Hauptversammlung abhält. Volkswagen veröffentlicht Auslieferungszahlen für Juni und Q2. Wells Fargo, State Street, J.P. Morgan Chase & Co und Citigroup Inc geben ihre Q2-Zahlen bekannt. ...

