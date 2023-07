Das atemberaubende Hotel, das zu der renommierten Marke Address Hotels and Resorts gehört, wird das erste Address Hotel in Makkah sein und ist zugleich das größte im Portfolio der Marke



Das Address Jabal Omar Makkah bietet mit seinen 1.484 Zimmern und Suiten im Herzen der heiligen Stadt ein wenig Luxus in Saudi-Arabien

Address Hotels and Resorts ist erfreut, die Eröffnung seines neuesten architektonischen und gastronomischen Meisterwerks, des Address Jabal Omar Makkah, in der heiligen Stadt Makkah in Saudi-Arabien bekannt zu geben. Das Hotel befindet sich in dem ikonischen Viertel Jabal Omar und bietet Pilgern und Reisenden gleichermaßen ein unvergessliches Erlebnis.

Panoramic Kaaba view from Address Jabal Omar Makkah (Photo: AETOSWire)

Das Address Jabal Omar Makkah ist das größte Hotel im Portfolio der Address Hotels and Resorts und bietet eindrucksvolle 1.484 Zimmer und Suiten. Das Hotel mit seinem beeindruckenden architektonischen Design, einer nahtlosen Verschmelzung von altem arabischen Charme und moderner Opulenz, ist das höchste Gebäude in Jabal Omar und ein atemberaubender Anblick.

Ein besonderes Merkmal des Address Jabal Omar Makkah ist seine geographische Nähe zur heiligen Kaaba und der Moschee Al Masjid Al Haram, dem Museum Makkah, der Moschee Al Jinn, dem Friedhof Jannat al-Mu'alla und den ikonischen Abraj Al Bait Towers. Die Türme des Address Jabal Omar Makkah wurden von den weltberühmten Architekten Foster Partners entworfen und umfassen eine Fläche von mehr als 5.000 qm. Außerdem gehört zu der Anlage ein Geschäftsviertel mit einer Vielzahl von Geschäften, in denen lokale, regionale und internationale Marken vertreten sind.

Das Address Jabal Omar Makkah bietet eine Reihe von exquisit eingerichteten Zimmern, die den Bedürfnissen eines jeden Reisenden gerecht werden. Von luxuriösen Deluxe-Zimmern, die einen herrlichen Blick auf die Heilige Kaaba oder die Heilige Stadt bieten, bis hin zu traumhaften Suiten und der prächtigen Präsidentensuite mit drei Schlafzimmern und dem Penthouse mit vier Schlafzimmern, können Gäste Komfort und Eleganz genießen.

Die Gäste können in vier Restaurants, zwei Lobby-Lounges und zwei Club-Lounges eine große Auswahl an köstlichen Gerichten genießen. Im hoteleigenen Restaurant werden traditionelle Hejazi-Küche und andere saudi-arabische Spezialitäten serviert und Live-Cooking-Stationen präsentieren neben traditionellen Köstlichkeiten auch internationale Aromen.

Die Spa- und Wellness-Angebote des Hotels, darunter das erste Foot Spa by Address Hotels and Resorts, bieten den Gästen ein wirklich ganzheitliches Erlebnis. Das kostenlose, mit den neuesten Technogym-Geräten ausgestattete Fitnesscenter trägt ebenfalls dazu bei, dass sich die Gäste während ihres Aufenthalts wohl fühlen.

Das Address Jabal Omar Makkah ist zudem eine erstklassige Adresse für Konferenzen und Veranstaltungen. Unabhängig vom Anlass bietet das Hotel eine einzigartige Kulisse und einen unvergleichlichen Service, um unvergessliche Momente zu schaffen. Die multifunktionalen Tagungsräume des Hotels eignen sich für Veranstaltungen jeder Größenordnung. Die kreativen Küchenchefs des Hotels kreieren auf die individuellen Vorlieben zugeschnittene Menüs und sorgen so für eine perfekte und unvergessliche Veranstaltung.

Mark Kirby, Head of Emaar Hospitality, sagte, "Wir freuen uns sehr, die Eröffnung des Address Jabal Omar Makkah bekanntgeben zu können. Dank der hervorragenden Lage ist das Hotel die perfekte Wahl für alle, die ihre spirituelle Verbindung vertiefen möchten. Mit seinen geräumigen Zimmern und Suiten, verschiedenen gastronomischen Angeboten und hochmodernen Gebetsräumen bietet das Hotel alle Annehmlichkeiten, die für eine bedeutungsvolle und unvergessliche Pilgerreise notwendig sind. Ganz gleich, ob die Gäste zur Haddsch, Umrah oder zur Vertiefung ihrer spirituellen Verbindung hier sind, ist das Address Jabal Omar Makkah Hotel der optimale Ausgangspunkt für ihre Reise."

Das Hotel ist stolz darauf, ein Teil der saudi-arabischen Vision 2030 zu sein, die die Tourismuslandschaft des Landes verändern soll.

