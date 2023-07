EQS-News: voestalpine AG / Schlagwort(e): Anleihe

13.07.2023 / 17:03 CET/CEST

Begriffe in Großbuchstaben, die im Folgenden nicht anderweitig definiert werden, haben dieselbe Bedeutung wie sie ihnen in den Emissionsbedingungen zugewiesen worden sind. Die voestalpine AG gibt den Anleihegläubiger:innen der Schuldverschreibungen bekannt, dass der Wandlungspreis infolge der Auszahlung einer Bardividende in Höhe von 1,50 Euro je Aktie an die Aktionär:innen der voestalpine AG, Linz, FN 66209 t, gemäß § 10 (e) (ii) der Emissionsbedingungen mit Wirkung zum 13. Juli 2023 von ursprünglich 40,8915 Euro auf 40,4874 Euro angepasst wird.

Nach der Anpassung des Wandlungspreises wird die Referenzdividende von 1,20 Euro auf 1,1881 Euro angepasst.





