Jede dritte Führungskraft in der Automobilindustrie ist überzeugt, dass suboptimale Datenpraktiken durch die Schwierigkeit, geeignete Datenlösungen zu finden, verursacht werden

Eine kürzlich von Mindtech, dem führenden Entwickler synthetischer Trainingsdaten, durchgeführte Studie ergab, dass beeindruckende 90 der Führungskräfte in der Automobilindustrie die Leistung synthetischer Daten nutzen. Die Umfrage, an der 250 Führungskräfte aus der Automobilindustrie in den USA und Großbritannien teilnahmen, unterstreicht den dringenden Bedarf an optimierten Datenpraktiken und den zunehmenden Fokus auf KI in der heutigen Unternehmenslandschaft.

Von den Teilnehmern gaben 87 an, mit synthetischen Daten vertraut zu sein, wobei sie die schnelle Problemlösung als Hauptvorteil nannten (29 %), gefolgt von der Qualität der Daten (23 %) und der Einhaltung des Datenschutzes (21 %). Einer von drei Befragten äußerte sich unzufrieden mit seiner derzeitigen Praxis im Umgang mit realen Daten und nannte die Schwierigkeit, eine geeignete Lösung zu finden, als Hauptgrund. Interessanterweise gaben 87 der Teilnehmer an, dass KI im Jahr 2023 ein wichtiger Schwerpunkt für ihr Unternehmen ist, wobei 25 die Automatisierung als wichtigsten Vorteil von KI nannten. Das Lösen schwieriger Probleme (22,8 %) und eine bessere Entscheidungsfindung (21,8 %) wurden ebenfalls als Hauptvorteile genannt.

Steve Harris, CEO von Mindtech, dazu: "Wir beobachten immer häufiger, dass die Automobilindustrie die Leistung synthetischer Trainingsdaten nutzt, um ihre KI-Vision-Systeme zu verbessern und ihre Datenpraktiken zu optimieren. Das markiert einen bemerkenswerten Wandel in der technologischen Landschaft. Die Industrie stößt weltweit an die Grenzen, wenn sie sich ausschließlich auf reale Daten stützt."

Achtzig Prozent der führenden Unternehmen der Automobilindustrie nannten elektrische und autonome Fahrzeuge als die wichtigsten Fortschritte bis 2028. "Die Ergebnisse der Umfrage unterstreichen die Dringlichkeit für Unternehmen, ihre Datenpraktiken zu überdenken und in KI-gesteuerte Lösungen zu investieren. Auf diese Weise können sich Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen und die sich wandelnden Anforderungen ihrer Kunden erfüllen", so Harris abschließend.

Erfahren Sie mehr über Mindtech und besuchen Sie unsere Website hier.

-ENDE-

Über Mindtech:

Mindtech Global ist der Entwickler der weltweit führenden End-to-End-Plattform zur Erzeugung synthetischer Daten für das Training von KI-Vision-Systemen. Die Chameleon-Plattform des Unternehmens verändert die Art und Weise, wie KI-Vision-Systeme trainiert werden. Sie unterstützt Computer beim Erfassen und Prognostizieren menschlicher Interaktionen in Anwendungen in den Bereichen Einzelhandel, Smart Home, Gesundheitswesen und Smart City.

Mindtech hat seinen Hauptsitz im Vereinigten Königreich und unterhält Niederlassungen in den USA sowie im Fernen Osten. Das Unternehmen wird von Investoren wie Mercia, Deeptech Labs, In-Q-Tel und Appen finanziert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230713552830/de/

Contacts:

ljones@thecommsco.com

07876117760