EQS-News: Deutsche Konsum REIT-AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Dividende in Höhe von EUR 0,12 je Aktie/Rolf Elgeti in den Aufsichtsrat gewählt



13.07.2023 / 18:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG beschließt Dividende in Höhe von EUR 0,12 je Aktie/Rolf Elgeti in den Aufsichtsrat gewählt Potsdam, 13. Juli 2023 - Die ordentliche Hauptversammlung der Deutsche Konsum REIT-AG (ISIN DE000A14KRD3), die heute in Berlin stattfand, beschloss eine Dividende in Höhe von EUR 0,12 je Aktie für das Geschäftsjahr 2021/2022. Die Hauptversammlung fasste zudem den Beschluss über die Reduzierung der Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrats. Nach Eintragung der entsprechenden Satzungsänderung in das Handelsregister wird der Aufsichtsrat der Deutsche Konsum REIT-AG somit aus fünf Personen bestehen. Als neue Mitglieder in den Aufsichtsrat wurden Herr Rolf Elgeti, Frau Antje Lubitz und Herr Sebastian Wasser gewählt. Wie bereits im Vorfeld der Hauptversammlung kommuniziert, begrüßt die Verwaltung die Übernahme eines Aufsichtsratsmandats durch Herrn Wasser und die damit verbundenen Größe des Aufsichtsrats von fünf Personen, die jeweils aus dem Aktionärskreis vorgeschlagen wurden. Die konstituierende Sitzung des Aufsichtsrats wird voraussichtlich in der nächsten Woche stattfinden. Des Weiteren wurden auf der Hauptversammlung Vorstand und Aufsichtsrat für ihre Amtszeit im Geschäftsjahr 2021/2022 entlastet. Zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2022/2023 wurde die DOMUS AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft/Steuerberatungsgesellschaft, Berlin, gewählt. Darüber hinaus wurde der Beschluss über die Billigung des nach § 162 AktG erstellten und geprüften Vergütungsberichts für das Geschäftsjahr 2021/2022 gefasst. Die Hauptversammlung beschloss zudem über die Vergütung der Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie die damit einhergehende Satzungsanpassung und billigte das angepasste Vergütungssystem für Aufsichtsratsmitglieder. Auch der Beschluss über die Möglichkeit zur zukünftigen Abhaltung virtueller Hauptversammlungen und der entsprechenden Satzungsanpassung fand eine Mehrheit. Darüber hinaus wurde über die Anpassung des bedingten Kapitals beschlossen. Auf der Hauptversammlung waren über 76 % des Grundkapitals vertreten (Grundkapital der Gesellschaft im Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung: 35.155.938 Aktien). Alle Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit beschlossen. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse werden auf der Homepage des Unternehmens unter https://www.deutsche-konsum.de/investor-relations/hauptversammlung/2023 veröffentlicht. Über das Unternehmen

Die Deutsche Konsum REIT-AG, Broderstorf, ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Fokus auf deutsche Einzelhandelsimmobilien für Waren des täglichen Bedarfs an etablierten Mikrostandorten. Der Schwerpunkt der Aktivitäten der Gesellschaft liegt im Erwerb, in der Bewirtschaftung und in der Entwicklung der Nahversorgungsimmobilien mit dem Ziel einer stetigen Wertentwicklung und dem Heben stiller Reserven. Die Aktien der Gesellschaft werden im Prime Standard der Deutschen Börse (ISIN: DE 000A14KRD3) sowie im Wege eines Zweitlistings an der JSE (JSE Limited) (Südafrika) gehandelt. Kontakt

Deutsche Konsum REIT-AG

Stefanie Frey

Investor Relations

E-Mail: sf@deutsche-konsum.de

Tel.: +49 (0) 331 74 00 76 - 533



13.07.2023 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com