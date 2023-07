In den kommenden Jahren müssen Unternehmen Risiko und Nutzen bei der Erschließung der transformativen Vorteile der generativen KI gegeneinander abwägen

Laut dem Forrester-Report (Nasdaq: FORR) The Top 10 Emerging Technologies In 2023 wird die generative KI in den kommenden zwei bis vier Jahren für die meisten Unternehmen einen signifikanten Return on Investment bereithalten. Um das volle Potenzial der Anwendungen der generativen KI ausschöpfen zu können, müssen die Unternehmen ihre Risiken im Blick behalten, etwa im Hinblick auf die Vertrauenswürdigkeit, Änderungen der Regulierungsvorschriften und mögliche Komplikationen beim geistigen Eigentum. Trotz dieser Risiken bleibt die generative KI eine der wichtigsten aufstrebenden Technologien für Investitionen, da sie weitgreifende Auswirkungen hat und zahlreiche andere aufstrebende Technologien beschleunigt, darunter autonome Arbeitsplatzassistenten (AWAs) und konversationelle KI.

Konversationelle KI, die von generativer KI unterstützt wird, ist die zweitwichtigste neue Technologie, die den schnellsten ROI liefern wird. E-Commerce, B2B-Vertrieb und Kundenservice werden die größten Auswirkungen der konversationellen KI erleben. Für die meisten Unternehmen werden AWAs auch in naher Zukunft geschäftliche Vorteile bieten, da sie schon heute dazu in der Lage sind, immer komplexere, sich wiederholende menschliche Aufgaben zu übernehmen.

Forrester zufolge werden weitere aufstrebende Technologien in den nächsten zwei bis vier Jahren einen signifikanten Nutzen für Unternehmen bieten:

Decentralized Digital Identity (DDID). DDID wird eines Tages physische Identitätsnachweise ersetzen. Am stärksten profitieren werden dabei voraussichtlich Finanzdienstleistungen, Behörden und das Bildungswesen. Blockchains und Zero-Knowledge-Proofs werden bei dieser allmählichen Transformation eine wesentliche Rolle spielen.

DDID wird eines Tages physische Identitätsnachweise ersetzen. Am stärksten profitieren werden dabei voraussichtlich Finanzdienstleistungen, Behörden und das Bildungswesen. Blockchains und Zero-Knowledge-Proofs werden bei dieser allmählichen Transformation eine wesentliche Rolle spielen. Edge Intelligence. Die Umwandlung gigantischer Datensätze, die von Computervision-Systemen und Sensoren erzeugt werden, in Echtzeit-Aktionen erfordert eine intelligentere Software, die an der Edge von Unternehmens- und Heimnetzwerken ausgeführt wird. Insbesondere wird das digitale Kundenerlebnis von Edge Intelligence profitieren.

Die Umwandlung gigantischer Datensätze, die von Computervision-Systemen und Sensoren erzeugt werden, in Echtzeit-Aktionen erfordert eine intelligentere Software, die an der Edge von Unternehmens- und Heimnetzwerken ausgeführt wird. Insbesondere wird das digitale Kundenerlebnis von Edge Intelligence profitieren. Explainable AI (XAI). Um nützlich zu sein, muss neue KI-Software vertrauenswürdig sein das heißt, sie muss erklärbar sein. Obwohl die XAI-Funktionen noch nicht ausgereift sind, wird diese Technologie vor allem bei stark regulierten und risikoreichen Anwendungsfällen im Finanz- und Gesundheitssektor zum Einsatz kommen.

Um nützlich zu sein, muss neue KI-Software vertrauenswürdig sein das heißt, sie muss erklärbar sein. Obwohl die XAI-Funktionen noch nicht ausgereift sind, wird diese Technologie vor allem bei stark regulierten und risikoreichen Anwendungsfällen im Finanz- und Gesundheitssektor zum Einsatz kommen. TuringBots. Die Anzahl und die Fähigkeiten von TuringBots, KI-gesteuerten Software-Robotern, die Entwicklern bei der Erstellung von Anwendungen helfen, haben dramatisch zugenommen. In zwei bis vier Jahren könnte ein wesentlicher Teil der Unternehmensanwendungen mit dieser Technologie entwickelt werden.

Zu den aufstrebenden Technologien, bei denen es mindestens fünf Jahre dauern wird, bis sie einen messbaren Nutzen für Unternehmen darstellen, gehören:

Extended Reality (XR). Nur 20 Prozent der Erwachsenen mit Internetverbindung in den USA sind mit der Nutzung von Virtual Reality oder Augmented Reality vertraut. Das bedeutet, dass XR noch einige Jahre für weitere Hardwareinnovation und Zunahme der Verbraucherakzeptanz brauchen wird. Kurzfristig werden die Unternehmen in den Bereichen Mitarbeiterschulung und Onboarding profitieren.

Nur 20 Prozent der Erwachsenen mit Internetverbindung in den USA sind mit der Nutzung von Virtual Reality oder Augmented Reality vertraut. Das bedeutet, dass XR noch einige Jahre für weitere Hardwareinnovation und Zunahme der Verbraucherakzeptanz brauchen wird. Kurzfristig werden die Unternehmen in den Bereichen Mitarbeiterschulung und Onboarding profitieren. Web3. Trotz des Versprechens eines neuen, demokratischeren Webs bleibt das Web3 ein selbstreferenzielles Ökosystem der Finanztechnik, das mit Risiken und Skandalen behaftet ist. Die wichtigsten technischen Herausforderungen des Web3 liegen für Unternehmen weiterhin bei der Skalierung und Sicherheit, der Identitäts- und Schlüsselverwaltung sowie dem Datenschutz.

Trotz des Versprechens eines neuen, demokratischeren Webs bleibt das Web3 ein selbstreferenzielles Ökosystem der Finanztechnik, das mit Risiken und Skandalen behaftet ist. Die wichtigsten technischen Herausforderungen des Web3 liegen für Unternehmen weiterhin bei der Skalierung und Sicherheit, der Identitäts- und Schlüsselverwaltung sowie dem Datenschutz. Zero Trust Edge (ZTE). ZTE integriert Zero Trust-Sicherheitsprinzipien in softwaredefinierte Netzwerke, die in Büros und physischen Räumen genutzt, aber zentral über die Cloud gesteuert werden. Die von diesen Tools erwartete Verbesserung der Sicherheit und Performance wird noch einige Zeit benötigen, während die Angebote von Security- und Netzwerkanbietern zusammengeführt und weiterentwickelt werden.

"Obwohl viele aufstrebende Technologien vielversprechend sind, sollten Technologie-Führungskräfte eine individuelle Bewertung vornehmen, ob diese Technologien geschäftlichen Nutzen liefern können und ihr Unternehmen die damit verbundenen Risiken bewältigen kann", erklärt Brian Hopkins, Forrester VP, Emerging Technology Portfolio. "Das beinhaltet, Fehlinformationen auszublenden, Fehlentscheidungen zu vermeiden, die von der Sorge getrieben werden, etwas zu verpassen, und sich auf die wenigen Technologien zu konzentrieren, die ein wirkliches Potenzial besitzen. Zudem müssen Unternehmen darauf achten, dass der Zeitrahmen für die Einführung dieser Technologien im Rahmen ihrer allgemeinen Risiko-Ertrags-Toleranz liegt."

