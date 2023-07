Die Auszeichnung basiert auf dem Feedback und den Bewertungen von Endnutzern

Laserfiche führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen wurde zum vierten Mal in Folge als "Customers' Choice" in der Studie 2023 Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Content Services Platforms ausgezeichnet. Gartner Peer Insights, eine kostenlose Peer-Review- und Bewertungsplattform, richtet sich an Entscheidungsträger im Bereich Unternehmenssoftware und -dienstleistungen. Laut Gartner "durchlaufen Bewertungen einen strengen Validierungs- und Moderationsprozess, um sicherzustellen, dass sie authentisch sind".

"Wie unsere Laserfiche-Werte zeigen, sind unsere Kunden der Grund, warum wir etwas tun", sagte Thomas Phelps IV, Senior Vice President of Corporate Strategy und CIO von Laserfiche. "Sie sind die wichtigsten Akteure und der Motor, der unsere Produktinnovationen vorantreibt. Der geschäftliche Wert, den unsere Kunden mit Laserfiche-Produkten schaffen, inspiriert uns."

Laserfiche erhielt von allen Anbietern von Content-Services-Plattformen den höchsten Prozentsatz (64 %) an 5-Sterne-Bewertungen (basierend auf 275 Bewertungen im April 2023).

Laut Gartner sind "Content-Services-Plattformen (CSPs) die Grundlage für die Verwaltung und Nutzung von Inhalten innerhalb einer Organisation. CSP-Technologien ermöglichen es Mitarbeitern, Inhalte auf moderne und nahtlose Weise über Geräte und Unternehmensgrenzen hinweg abzurufen und mit ihnen zu arbeiten. Zu den zentralen CSP-Funktionen gehören die Erfassung, Erstellung, Konsolidierung, Verarbeitung und Aufbewahrung von Inhalten zur Unterstützung der Geschäftsabläufe von Personen, Teams, Abteilungen und Unternehmen".

Um sein Angebot über die zentralen CSP-Funktionen hinaus weiterzuentwickeln, verfolgt Laserfiche einen Cloud-first-Ansatz und konzentriert sich stark auf Automatisierung und Governance. Damit will das Unternehmen sicherstellen, dass es den sich schnell ändernden Geschäftsanforderungen gerecht wird. Laserfiche bietet:

Eine skalierbare SaaS-Plattform für zahlreiche Anforderungen der Prozessautomatisierung

Low-Code- und No-Code-Tools für elektronische Formulare und die Automatisierung von Geschäftsprozessen

Den Laserfiche Solution Marketplace, eine Sammlung von mehr als 200 Lösungsvorlagen mit herunterladbaren Tools für die schnelle Bereitstellung von automatisierten Lösungen

Integration in Unternehmensanwendungen mit Unterstützung von iPaaS-Anbietern (Integration Platform-as-a-Service)

Branchenführendes Management von Datensätzen, Prüfpfaden und Sicherheit für Information Governance

"Die USF hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein Umfeld zu schaffen, das unseren Studenten bestmögliche Weiterbildung und Förderung bietet. Als Technologiepartner ist Laserfiche in dem Maße kundenorientiert wie wir studentenorientiert sind", so Steven Bosso, IT Business Analyst Lead, University of San Francisco. "Mithilfe der Laserfiche-Plattform können wir interne Ziele erreichen und sogar übertreffen, von der Bereicherung der Studentenerfahrung über das Management von Informationssicherheitsrisiken bis hin zur Reduzierung der Verwaltungskosten."

In der Studie "Voice of the Customer: Content Services Platforms" erhielt Laserfiche auf der Grundlage von 275 Bewertungen (Stand: April 2023) die höchste durchschnittliche Gesamtbewertung (4,6 von 5) unter den 14 einbezogenen Anbietern.

"Bei MSIG Hongkong geht unsere Strategie über das Angebot einer Produktpalette hinaus und legt den Schwerpunkt auf die Bereitstellung eines optimalen Kundendienstes. Dies erfordert effiziente Prozesse, die das Vertrauen unserer Kunden fördern", erklärte Alan Yue, Senior Vice President of Information Technology bei MSIG Insurance (Hong Kong) Limited. "Laserfiche hat uns geholfen, Systeme zu entwickeln, die unserem Engagement für unsere Kunden und Mitarbeiter gerecht werden und gleichzeitig die Daten so verwalten, dass sie den organisatorischen und gesetzlichen Anforderungen entsprechen."

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Kunden Laserfiche bewertet haben, laden Sie ein kostenloses Exemplar der Studie "Gartner Peer Insights 2023 'Voice of the Customer': Content Services Platforms" hier herunter.

Über Gartner Peer Insights

Gartner Peer Insights ist eine öffentliche Plattform, die geprüfte Bewertungen und Beurteilungen von Technologielösungen für Unternehmen aus erster Hand bietet von Endanwendern für Endanwender. "Voice of the Customer" ist ein Dokument, das eine Methodik auf die aggregierten Bewertungen von Gartner Peer Insights in einem Markt anwendet, um eine Gesamtperspektive für IT-Entscheidungsträger zu liefern. Weitere Informationen finden Sie unter: www.gartner.com/reviews/home.

Gartner Haftungsausschluss

GARTNER und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen Tochtergesellschaften in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt von Gartner Peer Insights besteht aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern beruhen. Sie sind nicht als Tatsachenbehauptungen zu verstehen und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner empfiehlt keine Anbieter, Produkte und Dienstleistungen, die in diesem Inhalt dargestellt werden, und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diesen Inhalt, dessen Genauigkeit oder Vollständigkeit, einschließlich Garantien für die Markttauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Gartner, Gartner Peer Insights 'Voice of the Customer': Content Services Platforms, Peer Contributors, 28 June 2023

Über Laserfiche

Laserfiche ist der führende SaaS-Anbieter für intelligentes Content Management und die Automatisierung von Geschäftsprozessen. Mithilfe von leistungsstarken Workflows, elektronischen Formularen, Dokumentenmanagement- und Analysefunktionen sorgt die Laserfiche®-Plattform für eine schnellere Abwicklung von Geschäftsvorgängen und erlaubt Führungskräften, sich auf das Wachstum des gesamten Unternehmens zu konzentrieren.

Laserfiche war der Vorreiter des papierlosen Büros durch Enterprise Content Management. Heute umfasst der cloud-orientierte Entwicklungsansatz von Laserfiche Innovationen im Bereich des maschinellen Lernens und der künstlichen Intelligenz, um Organisationen in mehr als 80 Ländern die Transformation zum digitalen Unternehmen zu ermöglichen. Kunden aus allen Branchen darunter Behörden, Bildungseinrichtungen, Finanzdienstleister, Gesundheitseinrichtungen und Fertigungsbetriebe nutzen Laserfiche, um ihre Produktivität zu steigern, ihre Geschäftstätigkeit zu skalieren und ihren Kunden ein vorrangig digitales Erlebnis zu bieten.

Mit seinen Mitarbeitern in Niederlassungen auf der ganzen Welt verfolgt Laserfiche die Vision des Unternehmens, seine Kunden zu befähigen und Menschen dazu zu inspirieren, sich ganz neu vorzustellen, wie Technologie das Leben verändern kann.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230713012400/de/

