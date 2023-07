JA Mitsui Leasing Ltd. (Sitz: Chuo-ku, Tokio; Keito Shimbu, President und CEO; im Folgenden als "JAML" bezeichnet) gibt bekannt, dass wir über unsere Tochtergesellschaft JA Mitsui Leasing Capital Corporation (Sitz: NY, USA; Kiyoshi Doi, Director, President; im Folgenden als "JMCC" bezeichnet) eine 100%ige Beteiligung an Katsumi Global, LLC (Sitz: Michigan, USA; Tim King, CEO; im Folgenden als "KG" bezeichnet) erworben haben.

1. Hintergrund und Ziel der Investition

JAML erweitert sein Geschäft in Nordamerika im Einklang mit seinem mittelfristigen Managementplan "Real Change 2025". JMCC wird die Plattform der KG, ihre Erfahrung mit Betriebsmittellösungen wie der Finanzierung von Lieferketten und ihre Mitarbeiter in Kombination mit der Finanzkraft und dem Kundennetzwerk von JAML einsetzen, um das Dienstleistungsangebot für Kunden in Nordamerika zu erweitern.

2. Überblick über Katsumi Global, LLC

Name des Unternehmens Katsumi Global, LLC Sitz: Michigan, USA Gründung Juli 2020 CEO Tim King Geschäftsaktivität Bereitstellung globaler Betriebskapitalstrategien und -lösungen für mittlere und große Unternehmen.

Über JA Mitsui Leasing, Ltd.

JAML ist eine japanische Leasinggesellschaft, die Leasing- und Finanzlösungen in Japan und weltweit (Niederlassungen in Asien und Nordamerika) anbietet und über ein Betriebsvermögen von über 16 Mrd. US-Dollar verfügt. Die Hauptanteilseigner sind die Norinchukin Bank und Mitsui Co, Ltd, die beide von S&P mit A bewertet werden. Durch die Kombination der Kompetenzen beider Muttergesellschaften nutzt JAML die Vorteile seiner zahlreichen Vertriebskanäle, seiner führenden finanziellen Muttergesellschaften und seines umfangreichen Kundennetzes, um erstklassige Asset-Finance-Lösungen anzubieten.

