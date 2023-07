Finanzierung unter Leitung von ICONIQ Growth ermöglicht Causaly Beschleunigung von Innovationen und fördert zunehmenden Einsatz seiner branchenführenden KI-Plattform zur Modernisierung wissenschaftlicher Forschungen

Causaly, die führende KI-Plattform für biomedizinische Forschung, schloss Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 60 Millionen US-Dollar unter der Leitung von ICONIQ Growth und unter Beteiligung von Index Ventures, Marathon Venture Capital, EBRD, Pentech Ventures und Visionaries Club ab. Strategische Persönlichkeiten beteiligten sich ebenfalls an der Finanzierungsrunde, darunter Alex Gorsky (ehemaliger Chairman und CEO von Johnson Johnson) und Olivier Pomel (CEO und Mitbegründer von Datadog). Die jüngste Finanzierungsrunde findet statt, nachdem das Unternehmen jüngst seine Einnahmen und die Kundenzahl verdreifachen konnte das Unternehmen bedient nun 12 der Top-20-Pharmaunternehmen. Das Investment erhöht die Gesamtfinanzierung auf 93 Millionen US-Dollar. Dieser Betrag wird nun verwendet, um die Produktführerschaft von Causaly weiter auszubauen und die Geschäftsbeziehungen zu erweitern, um bahnbrechende therapeutische Innovationen noch schneller ermöglichen zu können als jemals zuvor.

Bei der Entwicklung eines neuen Medikaments handelt es sich um einen mühsamen Prozess, der normalerweise mehr als ein Jahrzehnt in Anspruch nimmt und dabei einer umfangreichen Forschungs- und Entwicklungsarbeit sowie gründlicher klinischer Studien bedarf. Es besteht die dringende Notwendigkeit, diesen Prozess für die komplexesten und ungelösten Krankheiten unseres Zeitalters voranzutreiben, wie etwa Parkinson, Lungenkrebs oder Multiple Sklerose. Die KI-Lösung von Causaly wurde eigens entwickelt, um diese Komplexität zu entwirren und die Wissenschaftler zu befähigen, die zugrundeliegende Biologie von Krankheiten tiefer zu verstehen.

"Jüngste Fortschritte im Bereich der KI eröffnen völlig neue Möglichkeiten und es besteht erhöhter Bedarf an transparenten KI-Systemen, denen Wissenschaftsführer vertrauen können", so Yiannis Kiachopoulos, Mitbegründer und CEO von Causaly. "Wissen ist der Lebensnerv von Forschungsorganisationen und unsere Mission besteht darin, durch die Arbeit mit unseren Kunden erkennbar zu machen, dass ihre wissenschaftlichen Daten sinnvoll sind und Einsichten vermitteln, um evidenzbasierte Entscheidungen zu ermöglichen."

"Wir sind hocherfreut, unsere Plattforminvestitionen beschleunigen und Partnerschaften mit unseren Kunden bei der Aufnahme proprietärer Daten eingehen zu können, um die Art und Weise grundlegend zu transformieren, wie Forschung heutzutage erfolgen muss", ergänzte Artur Saudabayev, Mitbegründer und CTO von Causaly.

Durch die Nutzung eines Hybridansatzes, der einen Best-in-Class-Knowledge Graph mit den neuesten Fortschritten in generativer KI kombiniert, versetzt Causaly die Forscher in die Lage, eine tiefgehende unvoreingenommene wissenschaftliche Untersuchung durchführen zu können mit hoher Reproduzierbarkeit und einer Agentur, die den Prozess einer wissenschaftlichen Anfrage beansprucht. Die Technologie wird in großem Maßstab von Forscherteams in unterschiedliche Workflows übernommen, von der Target-Identifizierung hin zur Biomarker-Ermittlung mit Kunden, darunter Gilead, Novo Nordisk, Regeneron, die FDA (Food and Drug Administration) und das National Institute of Environmental Health Sciences. Das Ergebnis ist ein zehnfacher Produktivitätsgewinn sowie neuartige Entdeckungen und schließlich eine höhere Erfolgsrate präklinischer Programme.

"Die Wissenschaften befinden sich an einem Wendepunkt, der durch die Einführung der künstlichen Intelligenz bestimmt wird und wir sind der Überzeugung, dass Causaly führend ist bei der Bereitstellung dieser Energie für die Wissenschaftler auf eine höchst vertrauenswürdige und verifizierbare Art und Weise", so Caroline Xie, General Partner bei ICONIQ Growth und neuestes Mitglied des Board of Directors von Causaly. "Causaly sticht durch seine einzigartig leistungsstarke und benutzerorientierte Plattform besonders hervor. Die Plattform verwendet KI, um erhebliche Produktivitätsgewinne und kommerzielle Wirkung für viele größere Pharmaunternehmen heutzutage zu erzielen. Wir sind hocherfreut, das gesamte Team von Causaly bei seiner Mission unterstützen zu können, die Art und Weise zu revolutionieren, wie Wissenschafter bei wissenschaftlichen Erkenntnissen in der Pharma- und Life Sciences-Branche und darüber hinaus fündig werden, visualisieren und kooperieren können."

"Causaly verleiht Wissenschaftlern die Kraft, die weltweit größten Herausforderungen wie noch niemals zuvor meistern zu können. Dabei handelt es sich um eine der anschaulichsten realen Anwendungen der KI heutzutage", so Carlos Gonzalez-Cadenas, Partner bei Index Ventures. "Nach der Einführung durch einige der weltweit größten Pharmaunternehmen beschleunigt Causaly nun die biomedizinische Forschung aktiv. Wir waren vom Grad der Akzeptanz von führenden Forschungsorganisationen tief beeindruckt, die ihre Ausgaben für Causaly weiterhin rasch ausweiten. Darüber hinaus unterliegt Causaly den Auswirkungen der Technologie, die bereits für die Forschung und Entwicklung bestehen."

Über Causaly

Unsere Mission bei Causaly ist die Neudefiniton der Grenzen für menschliche Entdeckungen durch die Nutzbarmachung transformativer KI-Technologien. Im Jahr 2018 gegründet handelt es sich bei der einzigartigen KI-Plattform von Causaly um einen leistungsstarken Katalysator für die moderne Life Sciences-Forschungsorganisation, die für die Neugestaltung verantwortlich zeichnet, wie Daten bei kritischen Entscheidungsprozessen bei der Wirkstoffentdeckung und -entwicklung gefunden, analysiert und angewendet werden. Durch Unterstützung eines breiten Spektrums komplexer Wissensworkflows beschleunigt unsere Plattform die Reise von der Labortischforschung und den Laborerkenntnissen bis hin zum Beginn lebensverändernder Therapien.

Über ICONIQ Growth

ICONIQ Growth arbeitet mit außergewöhnlichen Unternehmern und Führungskräften zusammen, die Wandel und Veränderungen weltweit vorantreiben. Wir lassen uns von Visionären inspirieren, die die Zukunft ihrer Branchen definieren, indem sie dauerhafte Unternehmenskulturen aufbauen Wir sind Unternehmer, die Unternehmer unterstützen Unsere Investmentplattform und unser einzigartiges Ökosystem tragen zur Steigerung des Erfolgs unserer Portfoliounternehmen bei. Unsere einzigartige Investmentplattform nutzt die Leistungsfähigkeit des dynamischen Ökosystems von ICONIQ Capital aus Gründern, Pionieren und Unternehmensführern mit dem Ziel, greifbar Werte zu schaffen und den Erfolg unserer Portfoliounternehmen von der frühen Wachstumsphase bis zum Börsengang und darüber hinaus zu verstärken. Das Innovationsportfolio von ICONIQ Growth umfasst Adyen, AirBnB, Alibaba, Alteryx, Automattic, BambooHR, Braze, Chime, Collibra, Coupa, Datadog, Docusign, Gitlab, Marqeta, Miro, Procore, Red Ventures, Relativity, ServiceTitan, Snowflake, Sprinklr, Truckstop, Uber, Wolt und Zoom, und weitere Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie unter ICONIQGrowth.com.

Über Index Ventures

Index Ventures bildet Partnerschaften mit außergewöhnlichen Unternehmern, von der Seed-Phase bis hin zum Börsendebüt, und trägt dazu bei, deren kühne Ideen in globale Geschäftsideen umzuwandeln, und darüber hinaus damit sie in der Lage sind, mithilfe der von ihnen gegründeten Unternehmen einen langfristigen und positiven Einfluss auf die Welt, von der wir umgeben sind, auszuüben.

Die von Index Ventures finanzierten Unternehmen werden von einem erfahrenen Team von Investoren und Strategen und einem umfangreichen globalen Netzwerk unterstützt, das über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten von Investments in Start-up-Firmen erstellt wurde. Als ein Team agierend und mit Standbeinen auf beiden Seiten des Atlantiks von San Francisco bis nach New York und von London bis Tel Aviv verfügt Index über ein internationales Team mit einem Global Mindset und erlebt die Unterstützung von Gründern, wo auch immer sie in Erscheinung treten.

Wenn die Gründer Erfolg haben, generieren sie Erträge, die ihrerseits die Investoren von Index Ventures begünstigen, darunter gemeinnützige Stiftungen; Bildungs-, Gesundheits- und Forschungsstiftungen und andere wirkungsorientierte Organisationen.

