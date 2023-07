Am 7. Juli 2023, dem letzten Tag des erstmaligen Africa Voluntary Carbon Credits Forum (AVCCM), wurde in Victoria Falls in Simbabwe Geschichte gemacht. So wurden Vereinbarungen über die Errichtung eines panafrikanischen Kohlenstoff-Registers unterzeichnet, dessen Eigentümer und Betreiber das Land Simbabwe ist. Außerdem entsteht eine Version der weltweit ersten und führenden globalen freiwilligen Kohlenstoff-Plattform, Carbon Trade Exchange (CTX), deren Betrieb, Marke und Eigentum ebenfalls in lokaler Hand ist

Das Victoria Falls Carbon Registry (VFCR) unterstützt die Migration von Projekten und Kohlenstoffkrediten des Landes Simbabwe und anderer afrikanischer Nationen zurück nach Afrika, damit sie von den jeweiligen Ländern neu ausgegeben und verwaltet werden können. Den an einer Teilnahme interessierten afrikanischen Nationen wird eine nationale Unterlizenz und Verwaltungsrolle für das VFCR angeboten, um es ihnen zu ermöglichen, in ihren jeweiligen Ländern Projekte und Kreditemissionen zu initiieren, zu überwachen und zu verwalten. Mit dieser kostengünstigen Lösung werden separate Landesregister überflüssig. Das VFCR wird über Projektarten, Methodologien und Registergebühren verfügen und geht davon aus, dass es die Unterstützung der vorherrschenden internationalen Standards für Kohlenstoffkredite finden wird. Das Register wird im August 2023 den Betrieb aufnehmen und sowohl neue als auch migrierende Projekte annehmen, sobald das Personal entsprechend geschult. Die Global Environmental Markets Group (GEM) wird im August die Technologie mit entsprechender Schulung bereitstellen.

Die Victoria Falls Carbon Exchange (VFCX) erhält über CTX unmittelbaren Zugang zu Hunderten internationalen Projekten für Käufer weltweit Millionen von weltweit gelisteten Krediten für T+0-Clearance und -Abrechnung. Dazu kommen von VFCR neu ausgestellte Kredite, die unmittelbar und global an der VFCX /CTX notieren. Der Preis wird dabei vom Verkäufer über das neue Register bestimmt. Inhaber von VFCX-Konten können über VFCX kostenfrei listen. Beim Verkauf von Krediten fällt eine Gebühr von 5 an, jedoch werden keine Übertragungs- oder Einziehungsgebühren berechnet.

Der AVCCM-Kongress lockte ein großes globales Publikum aus dem gesamten Kohlenstoffmarkt an, neben Regierungen, Banken und Projektentwicklern ein Zeichen der Unterstützung der Entscheidung der simbabwischen Regierung, die Kohlenstoffkredite im Rahmen des UNFCCC-Übereinkommens von Paris "heimzubringen".

"Das ist die Zukunft, die sich Afrika vom Pariser Abkommen im Jahr 2015 versprochen hat", meinte Wayne Sharpe, CEO und Gründer der Global Environmental Markets Group. Dies kommt im Anschluss an COP27, wo GEM und CTX mehrere Präsentationen für afrikanische Nationen gaben. Nach seiner Rede beim AVCCM-Kongress fügte Wayne hinzu: "Wir sahen das Engagement und die Begeisterung für Kohlenstoffkredite in Simbabwe und Afrika. Genau deshalb haben wir diese Technologie entwickelt, um Nationen einen konkreten finanziellen und ökologischen Nutzen zu liefern!

Kwanele Hlabangana, Chairman und Mitbegründer von AVCCM, äußerte sich wie folgt: "Wir sehen der Partnerschaft mit weltweit führenden und erfahrenen Technologieanbietern auf dem Kohlenstoffmarkt wie GEM und CTX erwartungsvoll entgegen. Das Feedback von Projekten, Communities und Regierungen ist ausgezeichnet. Es ist eine großartige Gelegenheit, den globalen Klimaschutz in Afrika voranzutreiben, um den Planeten zu retten." Ein Bottom-up-Konzept sowie Community-Engagement kombiniert mit der bewährten Registry- und Exchange-Technologie von GEM erfüllt alle Anforderungen für einen zuverlässigen, glaubwürdigen, transparenten und dynamischen afrikanischen Marketplace.

