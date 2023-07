Präsentiert von MyFitnessPal und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation

Das Empire State Building (ESB) kündigte heute die diesjährige Austragung des jährlichen Empire State Building Run-Up (ESBRU) am 4. Oktober 2023 an präsentiert von MyFitnessPal und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation. Die Online-Anmeldung für die Verlosung der Teilnahmeberechtigungen findet vom 17. Juli 2023, 9.00 Uhr (New Yorker Zeit), bis 28. Juli 2023, 15.00 Uhr (New Yorker Zeit) statt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230713937155/de/

The 2023 Empire State Building Run-Up Returns Oct. 4 Presented by MyFitnessPal and Powered by the Challenged Athletes Foundation (Photo: Business Wire)

Rund 350 Läuferinnen und Läufer werden beim zum 45. Mal ausgetragenen jährlichen Treppenlauf-Wettrennen die 1.576 Stufen des Gebäudes bis zur legendären Aussichtsplattform in der 86. Etage erklimmen. In diesem Jahr werden unter anderem Eliteläufer, Behindertensportler, Prominente, Medienvertreter und die breite Öffentlichkeit an den Start gehen. Die angemeldeten Läufer werden am 2. August über ihren Teilnahmeberechtigungsstatus informiert. Die Teilnahmegebühr von 150 US-Dollar pro Läufer wird erst nach der Annahme der Teilnahmeberechtigung nach erfolgreicher Verlosung fällig.

"Der jährliche Empire State Building Run-Up das weltweit älteste und berühmteste Treppenlauf-Wettrennen ist für Läuferinnen und Läufer auf der ganzen Welt ein absolutes Highlight unter den Sportereignissen", so Tony Malkin, Chairman, President und CEO des Empire State Realty Trust. "Das Rennen bis zur Spitze des ,berühmtesten Gebäudes der Welt', der Sehenswürdigkeit mit der höchsten Bewertung in den USA, ist die ultimative Ausdauerprüfung und für alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine herausragende Leistung."

MyFitnessPal, die Nr. 1 unter den Apps zur Überwachung der Ernährung und der Nahrungsaufnahme, wird erstmalig als Sponsor des ESBRU 2023 auftreten. Alle Läuferinnen und Läufer erhalten Zugang zu MyFitnessPal Premium, um ihre Nahrungsaufnahme nachzuverfolgen und um besser erkennen zu können, welche Nahrungsmittel ihre Leistungsfähigkeit auf optimale Weise fördern.

"Das Training für ein Sportereignis wie den Empire State Building Run-Up erfordert Entschlossenheit und Ausdauer doch wir sind davon überzeugt, dass die richtige Ernährung das Herzstück jeder sportlichen Leistung ist", so Katie Keil, Chief Marketing Officer von MyFitnessPal. "Wir wissen, dass eine gute Ernährung die Fitness fördert. Da sich die Trainingsanstrengungen mehr und mehr vom Fitnessstudio auch in die Küche verlagern, freuen wir uns, den Athleten die Tools an die Hand geben zu können, die sie benötigen, um ihre Ernährung zu optimieren und ihre sportlichen Leistungen zu verbessern."

Challenged Athletes Foundation® (CAF) ist eine Stiftung, die auch in diesem Jahr der offizielle Wohltätigkeitspartner des ESBRU ist. Sie verfügt über eine eigene Abteilung für Sportlerinnen und Sportler mit dauerhaften körperlichen Beeinträchtigungen und stützt sich auf Unterstützer der Stiftung, die Spenden sammeln, um die Lebensqualität durch Sport zu steigern. Die Läuferinnen und Läufer können die Verlosung umgehen und mit dem TeamCAF laufen, wenn sie online einen bestimmten Betrag spenden.

Der Empire State Building Run-Up 2023 wird veranstaltet von Super Race Systems.

Weitere Information über den Empire State Building Run-Up finden Sie online. Bilder und Videos der vergangenen Jahre können hier in hoher Auflösung heruntergeladen werden.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz von Empire State Realty Trust Inc. (NYSE: ESRT), erhebt sich vom Sockel bis zur Antenne 1.454 Fuß über das Stadtzentrum von Manhattan. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung der Empire State Building Observatory Experience schafft ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einer neu gestalteten Aussichtsplattform im 102. Stock mit raumhohen Fenstern. Die Fahrt zur weltberühmten Aussichtsplattform im 86. Stock, der einzigen Open-Air-Aussichtsplattform mit 360-Grad-Rundumblick auf New York und die Umgebung der Stadt, bietet Besuchern Orientierung für ihren gesamten Besuch in New York City und deckt alles ab: von der Geschichte des legendären Gebäudes bis hin zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience empfängt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde vom American Institute of Architects zum "beliebtesten Gebäude Amerikas", von Uber zum beliebtesten Reiseziel der Welt, von Tripadvisor bei den Travelers' Choice Awards 2023 Best of the Best zum zweiten Mal in Folge zur Sehenswürdigkeit Nr. 1 in den USA und von Lonely Planet zur Nr. 1 unter den New Yorker Sehenswürdigkeiten gekürt.

Seit 2011 wird das Gebäude vollständig mit erneuerbarem Strom aus Windkraftwerken betrieben und beherbergt auf seinen vielen Etagen eine Vielzahl von Büromietern wie LinkedIn und Shutterstock sowie Einzelhandels- und Gastronomiebetriebe wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Weitere Informationen und Tickets für das Observatory Experience erhalten Sie unter esbnyc.com, oder folgen Sie den Präsentationen des Gebäudes auf Facebook, Twitter, Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

Quelle: Empire State Realty Trust, Inc.

Kategorie: Aussichtsplattform

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230713937155/de/

Contacts:

ANSPRECHPARTNER FÜR MEDIENVERTRETER:

Empire State Realty Trust

Brock Talbot

Tel. 347-804-7863

btalbot@esrtreit.com