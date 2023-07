- Beschleunigung einer kreislauforientierten Fertigung auf Mikroalgenbasis in der Kosmetikindustrie -

Die CHITOSE Group (im Folgenden "CHITOSE"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Bioökonomie, meldete heute, dass es erfolgreich 7 Millionen US-Dollar durch eine Zuteilung von Aktien durch Dritte von der Shiseido Company Limited (im Folgenden "Shiseido") als Zeichner beschafft hat. Gleichzeitig haben CHITOSE und Shiseido eine strategische Kooperationsvereinbarung abgeschlossen. Dank der Kooperation mit Shiseido, einem der einflussreichsten, führenden Unternehmen auf dem Markt, wird CHITOSE die Entwicklung einer kreislauforientierten Fertigung auf Mikroalgenbasis in der Kosmetikindustrie beschleunigen.

Durch die Nutzung der Sonnenenergie produzieren Mikroalgen auf effiziente Weise mithilfe von Kohlendioxid eine Vielzahl organischer Verbindungen wie beispielsweise Proteine, Fette und Kohlenhydrate. Darüber hinaus lassen sich Mikroalgen auch auf landwirtschaftlich schwer nutzbaren Flächen wie Wüsten und Ödland kultivieren. Da Mikroalgen im Vergleich zu Landpflanzen eine hohe Biomasseproduktionseffizienz aufweisen, bieten sie das Potenzial einer neuen Ressource, die nicht von begrenzt verfügbaren fossilen Ressourcen abhängig ist.

Aus den oben genannten Gründen leitet CHITOSE seit dem Frühjahr 2021 das MATSURI-Projekt, das sich auf Mikroalgen als neue Rohstoffalternative zu Erdöl für die industrielle Fertigung konzentriert. Im Rahmen des MATSURI-Projekts arbeitet CHITOSE sektorübergreifend mit Akteuren aus verschiedenen Branchen zusammen, um die photosynthetische Produktion im industriellen Maßstab voranzutreiben und vielfältige Anwendungen zu entwickeln, welche die Lebensqualität der Menschen steigern, darunter Treibstoffe, Kunststoffe, Lebensmittel, Kosmetikprodukte und vieles mehr.

Shiseido ist seit April 2022 am MATSURI-Projekt beteiligt und verfolgt dabei das Ziel, eine nachhaltige Welt zu schaffen, in der alle Menschen durch die Kraft der Schönheit ein Leben voller Glück genießen können. Im Rahmen dieser Kooperation werden CHITOSE und Shiseido die Entwicklung und Massenproduktion von Inhaltsstoffen und Behältern für Kosmetika unter Verwendung von Mikroalgen beschleunigen und auch die Entwicklung von Inhaltsstoffen für die Lebensmittelindustrie der Zukunft erforschen. Mit den Aktivitäten des MATSURI-Projekts streben CHITOSE und Shiseido das Ziel an, bei der Schaffung kreislaufwirtschaftlicher Strukturen durch nachhaltige Wertschöpfung eine führende Position einzunehmen und so den globalen Kosmetikmarkt zu beleben.

*1: Die Finanzierung erfolgt durch CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD, die Muttergesellschaft der CHITOSE Group.

*2: Die strategische Kooperation wird von Chitose Laboratory Corp., dem Kernunternehmen der CHITOSE-Gruppe, ausgeführt.

*3: Diese Angabe entspricht dem USD-Wechselkurs vom 10. Juli 2023.

Über MATSURI

Das MATSURI-Projekt zielt auf den Aufbau einer innovativen Mikroalgenindustrie ab. CHITOSE verfügt über umfangreiches Know-how im Bereich großtechnischer Produktionstechnologien für die Photosynthese und ist in Zusammenarbeit mit innovativen japanischen Unternehmen beim MATSURI-Projekt federführend. Im Einklang mit der Bedeutung des japanischen Wortes MATSURI ist CHITOSE Ausrichter eines ständigen Festivals für die Entwicklung einer nachhaltigen Gesellschaft. Bei Interesse an MATSURI wenden Sie sich bitte an das Büro von MATSURI.

Überblick über die CHITOSE Group

Die CHITOSE Group ist eine in der weltweiten Bioökonomie führende Biotechnologie-Unternehmensgruppe. Mit dem Ziel, auch im nächsten Jahrtausend im Wohlstand zu leben, indem wir die Potenziale von Lebenswesen nutzen, nimmt CHITOSE die Chancen im Biotechnologiebereich durch die technologische und die geschäftliche Entwicklung in Kooperation mit seinen Geschäftspartnern aus aller Welt wahr.

Über CHITOSE BIO EVOLUTION PTE. LTD. (Muttergesellschaft der gesamten Unternehmensgruppe)

Gegründet im Oktober 2011

Hauptsitz in Singapur

CEO: Tomohiro Fujita, Ph. D.

Über die CHITOSE Laboratory Corp. (Projektträger)

Gegründet im November 2002

Hauptsitz in der Präfektur Kanagawa (Japan)

CEO: Tomohiro Fujita, Ph. D.

COO: Rie Kugimiya

